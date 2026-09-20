Las imágenes de la Maratón de Buenos Aires 2026: más de 16 mil corredores tomaron las calles porteñas

Este domingo largó la Maratón de Buenos Aires 2026 con la presencia de miles de corredores en las calles porteñas. La competencia comenzó a las 7, desde el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, con 16.384 participantes de 64 países preparados para completar los 42,195 kilómetros.

Entre las escenas de la jornada estuvieron la concentración de corredores frente al punto de partida y la presencia de atletas con discapacidad, quienes fueron los primeros en iniciar la prueba a las 6:57. Tres minutos después comenzó la salida de los atletas de élite y, desde las 7:01, continuó el esquema escalonado dispuesto de acuerdo con los tiempos informados durante la inscripción.

Del total de anotados, 10.615 son argentinos y 5.769 llegaron desde el exterior, mientras que la competencia cuenta con 5.246 mujeres y representantes de las 24 jurisdicciones del país.

El paso de la Maratón de Buenos Aires también modificó la circulación en distintos sectores de la Ciudad, con cortes y restricciones vinculados al desarrollo de la prueba. Entre los puntos afectados se encuentran la Autopista Illia, Carlos Pellegrini, la avenida Presidente Roque Sáenz Peña y Mariquita Sánchez de Thompson, además de interrupciones progresivas a medida que avanzan los corredores. La ceremonia de premiación está prevista para alrededor de las 10 y el cierre oficial de la competencia será a las 13.