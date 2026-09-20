El turismo internacional en la Ciudad de Buenos Aires creció un 19%: cuáles son los países que más la visitan

Este año, la Ciudad de Buenos Aires registró un crecimiento del 19% en turismo internacional con respecto al 2025. En números concretos, la capital del país estima que, para fin de año, se llegue a los 2.800.000 turistas del exterior , que lo mismo que se había conseguido en 2024.

En diálogo con MDZ, el titular del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan , reveló cuáles son los países que visitan más la Ciudad de Buenos Aires y cómo impacta a la economía local. Asimismo, habló del turismo chino, que está creciendo fuertemente.

El primero en el ranking es Brasil . "Históricamente representa el 25% de todos los turistas que vienen a la Ciudad , aunque ahora está en el 23%", dice Díaz Gilligan.

Le sigue Estados Unidos , cuyos turistas son muy importantes porque tienden a consumir en gran cantidad y quedarse varios días, lo que ayuda mucho a la economía local.

El tercer y cuarto pusto son para Uruguay y Chile , respectivamente. Al igual que ocurre con Brasil, los países de la región gastan mucho menos, ya que optan por hacer un viaje más económico y quedarse únicamente un fin de semana en la Ciudad.

En el quinto lugar se encuentra España, el primer destino de Europa, debido a la buena conexión aerea. "Por la ubicación que tenemos, la única forma de crecer en términos de turista es con más vuelos. Más del 80% del turismo internacional llega por avión", explicó el titular de Turismo.

Con respecto a los turistas nacionales, se proyectan 7.000.000 para fin de año. "Está claro que el consumo doméstico cayó, está más bajo que otros años. O sea, esta recuperación que vemos en el internacional, no la vemos en el nacional", añadió Díaz Gilligan.

Turismo chino, un mercado que creció y lo seguirá haciendo

Otro dato al que pudo acceder MDZ es que, desde que se inauguró el vuelo que conectó la Ciudad de Buenos Aires con Shanghai -el vuelo más largo del mundo, de 26 hs de duración-, el turismo chino creció un 60%. Se proyecta que el 2026 termine con un total de 100.000 turistas pertenecientes al gigante asiático.

Asimismo, es un mercado que se espera que siga creciendo, ya que el avión que conecta ambas ciudades va a empezar a despegar cuatro veces por semana (actualmente es dos veces por semana).

Turismo Ciudad de Buenos Aires

"Es el único vuelo que conecta a China con Sudamérica, con lo cual también somos puerta de entrada a toda la región", explicó el encargado de Turismo. Además, son muy de visitar muchas ciudades y países en un mismo viaje, entonces de acá quizás se van a Río Janeiro, a Cusco, a Lima. Son muy fanáticos de la Antártida, entonces se van a Tierra del Fuego y de ahí hacen cruceros. Y también es un turismo que gasta mucho, aproximadamente $200 USD por día", explicó Díaz Gilligan.

Hace 15 años que la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de eventos internacionales

Por otro lado, la Ciudad cuenta con aproximadamente 1.100 eventos por año, de los cuales 900 son congresos y convenciones y los otros 200 son ferias.

De esta forma, hace 15 años que Buenos Aires lidera el ranking ICCA (International Congress and Convention Association), una asociación que agrupa a todos los organizadores de eventos internacionales. "Somos una ciudad muy reconocida para congresos grandes, de 5.000 personas, sobre todo médicos, eh congresos grandes de 5000 personas", añadió el titular de Turismo. Estos eventos representan un 7% del turismo, pero esos turistas triplican el gasto de un turista convencional.

De igual forma, Buenos Aires es la ciudad que más estadios tiene del mundo (18 en total) y una de las tres que más teatros poseé. Otro de los atractivos fundamentales de la capital es su gastronomía: 60 restaurantes forman parte de la Guía Michelin, además de los bares notables y las pizzerías emblemáticas que conservan la identidad porteña.