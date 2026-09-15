La Ciudad ya devolvió más de $50.000 millones de Ingresos Brutos a 31.000 contribuyentes

La AGIP implementó un sistema exprés para recuperar Saldos a Favor que permite realizar el trámite de manera 100% online y obtener la devolución en 48 horas.

El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor

La Ciudad de Buenos Aires ya devolvió más de $50.000 millones a unos 31.000 contribuyentes a través del sistema exprés de devolución de Saldos a Favor (SAF) originados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El mecanismo, implementado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), permite realizar todo el trámite de manera digital. A diferencia del procedimiento anterior, que podía demorar hasta tres meses y requería gestiones presenciales, ahora la devolución puede resolverse en 48 horas y de forma 100% online.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la devolución de Ingresos Brutos? El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor de manera rápida y sencilla. Además, el monto máximo habilitado para solicitar la devolución fue ampliado progresivamente y actualmente alcanza los $15 millones.

Según explicó Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas del GCBA, la medida forma parte de una agenda de simplificación tributaria y alivio fiscal impulsada por la Ciudad: "La devolución exprés de Saldos a Favor de Ingresos Brutos implementada por la gestión de Jorge Macri ya permitió devolver 50.000 millones de pesos a 31.000 contribuyentes".

Gustavo Arengo Piragine destacó la gestión del gobierno de CABA en ingresos brutos El funcionario destacó además que un trámite que anteriormente podía demorar tres meses y requería concurrir de manera presencial ahora puede completarse a través de la AGIP “en apenas 48 horas y de manera 100% online”.