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La Ciudad ya devolvió más de $50.000 millones de Ingresos Brutos a 31.000 contribuyentes

La AGIP implementó un sistema exprés para recuperar Saldos a Favor que permite realizar el trámite de manera 100% online y obtener la devolución en 48 horas.

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El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor

El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor

Alf Ponce/MDZ

La Ciudad de Buenos Aires ya devolvió más de $50.000 millones a unos 31.000 contribuyentes a través del sistema exprés de devolución de Saldos a Favor (SAF) originados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El mecanismo, implementado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), permite realizar todo el trámite de manera digital. A diferencia del procedimiento anterior, que podía demorar hasta tres meses y requería gestiones presenciales, ahora la devolución puede resolverse en 48 horas y de forma 100% online.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la devolución de Ingresos Brutos?

El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor de manera rápida y sencilla. Además, el monto máximo habilitado para solicitar la devolución fue ampliado progresivamente y actualmente alcanza los $15 millones.

Según explicó Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas del GCBA, la medida forma parte de una agenda de simplificación tributaria y alivio fiscal impulsada por la Ciudad: "La devolución exprés de Saldos a Favor de Ingresos Brutos implementada por la gestión de Jorge Macri ya permitió devolver 50.000 millones de pesos a 31.000 contribuyentes".

Gustavo Arengo Piragine destacó la gestión del gobierno de CABA en ingresos brutos

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El funcionario destacó además que un trámite que anteriormente podía demorar tres meses y requería concurrir de manera presencial ahora puede completarse a través de la AGIP “en apenas 48 horas y de manera 100% online”.

¿Cómo solicitar la devolución de Saldos a Favor?

El trámite se realiza desde el Portal del Contribuyente de AGIP y requiere completar los siguientes pasos:

  • Ingresar al Portal del Contribuyente y seleccionar “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”.

  • En el menú ubicado a la izquierda, ingresar a Operaciones → Devolución SAF.

  • Consultar los montos disponibles para devolución.

  • Ingresar un CBU y confirmar la información.

El sistema fue diseñado con una interfaz digital simplificada para que la gestión pueda completarse en pocos pasos.

También se pueden compensar Saldos a Favor con otros impuestos

A la devolución exprés se sumó otra herramienta que permite compensar Saldos a Favor de Ingresos Brutos con deudas de otros impuestos. Desde su implementación en mayo de 2025, ya se realizaron más de 380.000 operaciones por un monto cercano a los $100.000 millones.

La herramienta permite utilizar un SAF de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones correspondientes a Inmobiliario/ABL, Patentes o el propio Ingresos Brutos. De esta manera, los contribuyentes pueden utilizar sus saldos a favor para regularizar otras obligaciones tributarias mediante un procedimiento online desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.

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