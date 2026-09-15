La Ciudad ya devolvió más de $50.000 millones de Ingresos Brutos a 31.000 contribuyentes
La AGIP implementó un sistema exprés para recuperar Saldos a Favor que permite realizar el trámite de manera 100% online y obtener la devolución en 48 horas.
La Ciudad de Buenos Aires ya devolvió más de $50.000 millones a unos 31.000 contribuyentes a través del sistema exprés de devolución de Saldos a Favor (SAF) originados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El mecanismo, implementado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), permite realizar todo el trámite de manera digital. A diferencia del procedimiento anterior, que podía demorar hasta tres meses y requería gestiones presenciales, ahora la devolución puede resolverse en 48 horas y de forma 100% online.
¿Quiénes pueden beneficiarse de la devolución de Ingresos Brutos?
El sistema permite que cada vez más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar los saldos que tienen a su favor de manera rápida y sencilla. Además, el monto máximo habilitado para solicitar la devolución fue ampliado progresivamente y actualmente alcanza los $15 millones.
Según explicó Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas del GCBA, la medida forma parte de una agenda de simplificación tributaria y alivio fiscal impulsada por la Ciudad: "La devolución exprés de Saldos a Favor de Ingresos Brutos implementada por la gestión de Jorge Macri ya permitió devolver 50.000 millones de pesos a 31.000 contribuyentes".
El funcionario destacó además que un trámite que anteriormente podía demorar tres meses y requería concurrir de manera presencial ahora puede completarse a través de la AGIP “en apenas 48 horas y de manera 100% online”.
¿Cómo solicitar la devolución de Saldos a Favor?
El trámite se realiza desde el Portal del Contribuyente de AGIP y requiere completar los siguientes pasos:
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Ingresar al Portal del Contribuyente y seleccionar “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”.
En el menú ubicado a la izquierda, ingresar a Operaciones → Devolución SAF.
Consultar los montos disponibles para devolución.
Ingresar un CBU y confirmar la información.
El sistema fue diseñado con una interfaz digital simplificada para que la gestión pueda completarse en pocos pasos.
También se pueden compensar Saldos a Favor con otros impuestos
A la devolución exprés se sumó otra herramienta que permite compensar Saldos a Favor de Ingresos Brutos con deudas de otros impuestos. Desde su implementación en mayo de 2025, ya se realizaron más de 380.000 operaciones por un monto cercano a los $100.000 millones.
La herramienta permite utilizar un SAF de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones correspondientes a Inmobiliario/ABL, Patentes o el propio Ingresos Brutos. De esta manera, los contribuyentes pueden utilizar sus saldos a favor para regularizar otras obligaciones tributarias mediante un procedimiento online desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.