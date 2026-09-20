Dominio de Kenia y récord histórico en la Maratón de Buenos Aires 2026

Los atletas de Kenia dominaron los 42K porteños. Chesir además estableció un nuevo récord femenino para el circuito de Buenos Aires.

El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró este domingo como ganador del Maratón de Buenos Aires, mientras que su compatriota Rebecca Kangogo Chesir se impuso entre las mujeres y estableció un nuevo récord para el circuito porteño. Más de 16.000 corredores participaron de la tradicional prueba de 42 kilómetros.

Kenia dominó la Maratón de Buenos Aires Chumba cruzó la meta con un registro de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos y quedó al frente de la clasificación masculina. La competencia había comenzado puntualmente a las 7 desde la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en una jornada que volvió a reunir a corredores argentinos y extranjeros en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Chumba, el ganador de la Maratón de Buenos Aires. Juan Mateo Aberastain/MDZ En la categoría femenina, Rebecca Kangogo Chesir fue la gran protagonista al completar el recorrido en 2 horas, 23 minutos y 31 segundos. Además de quedarse con la victoria, la atleta keniata consiguió el récord del circuito, uno de los principales resultados deportivos de la edición número 42 de la carrera.

Ignacio Erario y Chiara Mainetti, los mejores argentinos Entre los representantes nacionales, Ignacio Erario terminó como el mejor argentino de la competencia con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 34 segundos. En la prueba femenina, Chiara Mainetti fue la primera argentina en llegar a la meta, con un registro de 2 horas y 38 minutos.

Ignacio Erario y Chiara Mainetti, los argentinos con mejores marcas. Juan Mateo Aberastain/MDZ La edición reunió a 16.384 corredores inscriptos, de los cuales 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde otros países. Los participantes extranjeros representaron a 64 naciones, mientras que entre los locales hubo atletas de las 24 jurisdicciones del país. La participación femenina alcanzó las 5.246 inscriptas.