Frida Kahlo en números

Hay artistas cuya cotización crece con el tiempo. Y hay otros cuya valorización acompaña una transformación mucho más profunda: la de su lugar en la cultura. Frida Kahlo pertenece claramente a esta segunda categoría.

En 1990 una pintura de Kahlo superaba por primera vez el millón de dólares en subasta. En 2021 Diego y yo alcanzó USD 34.883.000 y, cuatro años después, El sueño (La cama) llevó el récord a USD 54.660.000.

Pero detrás de esos números hay una historia que excede largamente al mercado. Exposiciones, museos, publicaciones, fotografía, moda y cultura popular fueron convirtiendo a una pintora mexicana fallecida en 1954 en uno de los grandes íconos culturales del siglo XXI. Por supuesto, la personalidad de Frida , los episodios de su biografía (el accidente, su relación con Rivera y su sexualidad y belleza exóticas) fueron ingredientes perfectos.

Y Buenos Aires tiene un protagonista principalísimo de esa transformación: Eduardo Costantini .

En 1995, en una subasta de Sotheby's en Nueva York, Costantini se encontró frente a dos obras que deseaba: Autorretrato con chango y loro, de Frida Kahlo , y Baile en Tehuantepec, de Diego Rivera. No podía comprar ambas. Eligió la de Frida. Pagó aproximadamente USD 3,1 millones por Autorretrato con chango y loro, de 1942, una pintura de 54,6 por 43,2 centímetros que constituía entonces un récord para Kahlo . La obra terminaría formando parte de la colección del Malba que en estos días celebra su primer cuarto de siglo, haciendo eje, precisamente en Frida .

La historia tuvo una segunda oportunidad

Baile en Tehuantepec, Reapareció en 2016, no en una subasta sino en una operación privada negociada por Phillips. Costantini recibió la oferta y esta vez no dudó: pagó USD 15,7 millones. "No podía esperar otros 21 años", explicó entonces. Así, las dos obras terminaron finalmente en Buenos Aires. Autorretrato con chango y loro integra la colección del Malba y Baile en Tehuantepec pertenece a la colección de Costantini y se exhibe en el museo. La historia tuvo un tercer capítulo, todavía más espectacular.

“Diego y yo” Colección Constantini.

El 16 de noviembre de 2021, Sotheby's ofreció Diego y yo, autorretrato de Frida de 1949. Costantini volvió a competir y pagó USD 34.883.000, incluidos los gastos del comprador. La cifra cuadruplicó el anterior récord de Kahlo, de USD 8 millones, y estableció un nuevo récord para el arte latinoamericano.

"Autorretrato, el tiempo vuela" (1929) Gentileza.

La curva de los récords

El crecimiento de las cotizaciones de Kahlo puede seguirse también a través de las obras que establecieron sucesivamente nuevos máximos.

En 1990, Diego y yo había alcanzado aproximadamente USD 1,4 millones. Cuando volvió a Sotheby's en 2021, después de casi 25 años fuera del mercado, se vendió por USD 34,883 millones: casi 25 veces más.

Después de aquel primer millón llegaron los USD 3,1 millones de Autorretrato con chango y loro en 1995; los USD 5,1 millones de Autorretrato, el tiempo vuela en 2000; los USD 5,6 millones de Raíces en 2006; los USD 8 millones de Dos desnudos en el bosque en 2016; y finalmente los dos saltos extraordinarios de 2021 y 2025.

Primero, “Diego y yo” que ya comentamos y luego El sueño (La cama) que volvió a romper el récord, llevando la cotización máxima de Kahlo hasta USD 54,7 millones.

1990 Diego y yo USD 1,4 M

1995 Autorretrato con chango y loro USD 3,1 M

2000 Autorretrato, el tiempo vuela USD 5,08 M

2006 Raíces USD 5,616 M

2016 Dos desnudos en el bosque USD 8,005 M

2021 Diego y yo USD 34,883 M

2025 El sueño (La cama) USD 54,660 M

Cuando vuelve la misma pintura

Hay, sin embargo, una manera todavía más interesante de medir la valorización: seguir las mismas obras cuando reaparecen en el mercado. Diego y yo constituye el ejemplo perfecto. Los aproximadamente USD 1,4 millones de 1990 se transformaron en USD 34,883 millones en 2021. Otro caso notable es Retrato de Cristina, mi hermana, de 1928. La misma pintura pasó de USD 198.000 en Sotheby's en 1988 a USD 1.655.750 en 2001, y finalmente a USD 8,23 millones en Christie's en 2023. En 35 años, por lo tanto, se apreció en más de 41 veces (de USD 198.000 a USD 8,23 millones)

De pintora a ícono

Detrás de esta explosión de valores hay una extraordinaria expansión de su presencia institucional y popular de la artista.

La actual exposición de Tate Modern, Frida: The Making of an Icon, inaugurada el 25 de junio de 2026 y abierta hasta el 3 de enero de 2027, es el eslabón más reciente. Tate no propone simplemente una retrospectiva: estudia cómo Kahlo evolucionó de ser una pintora relativamente poco conocida a convertirse en un fenómeno cultural mundial. La muestra reúne más de 30 obras de Frida junto con fotografías, documentos, objetos personales y obras de artistas a los que influyó.

"Dos desnudos en el bosque" (1939) Gentileza.

El propio título lo dice todo: la construcción de un ícono

No es un fenómeno nuevo. Desde la gran exposición de Kahlo en Londres a comienzos del siglo XXI hasta las retrospectivas realizadas en Estados Unidos, México, Europa y la ahora inaugurada del Malba: “Viva Frida” la sucesión de muestras fue ampliando progresivamente su público.

Frida en una base de submarinos

Tuve oportunidad de comprobar personalmente otra expresión de este fenómeno el mes pasado, en Burdeos (Francia).

En los Bassins des Lumières, instalados en la monumental antigua base submarina alemana, “ Frida Kahlo, En plein cœur” transforma las paredes del gigantesco recinto mediante proyecciones y música. La exposición inmersiva comenzó el 7 de febrero de 2026.

No hay allí originales. Y, sin embargo, el efecto es impactante. Los pequeños autorretratos de Kahlo adquieren una escala monumental. Sus rostros, flores, animales, vegetación y símbolos recorren las paredes y se modifican mediante luz, movimiento y sonido. La experiencia recorre su vida, la Casa Azul, Diego Rivera, el accidente que marcó su existencia y la transformación del dolor físico y emocional en materia artística.

La multitud de visitantes dejan de estar frente a una pintura para encontrarse literalmente dentro del universo visual de la artista. Se puede colegir entonces que los números del mercado son, en realidad, el reflejo de una transformación mucho mayor: la de una artista que siete décadas después, sigue ampliando su influencia cultural para constituirse en uno de los grandes íconos universales del arte y de la cultura contemporánea.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

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