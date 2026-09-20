La desagradable sorpresa que se llevó parte del público de Los Fabulosos Cadillacs

Miles de mendocinos fueron a ver a Los Fabulosos Cadillacs. La policía aprovechó y multó a varios automovilistas. Por qué las sanciones fueron tan costosas.

Los Fabulosos Cadillacs estuvieron en Mendoza e hicieron vibrar el teatro griego Frank Romero Day. El show fue parte de la gira internacional por sus 40 años el público mendocino respondió colmando las gradas. Pero muchos de ellos tuvieron un mal trago luego del espectáculo: al regresar se encontraron con una multa de tránsito.

La Policía de Mendoza volvió a ejecutar un operativo masivo, pero no para controlar el tránsito sino para multar a quienes estacionaron el algunas calles del Parque. Las multas se labraron cuando no estaban los conductores. Por eso se podía ver una enorme cantidad de autos y camionetas “adornados” con el largo papel de la multa.

Muchos vehículos fueron multados durante el recital de Los Fabulosos Cadillacs. La multa establecida era de 360 mil pesos. Pero hay otra particularidad: la sanción económica impuesta por los oficiales es más costosa porque no se multó por mal estacionamiento, sino por “circular por la banquina”. Así quedó registrado en las sanciones. Los afectados, sorprendidos, suponen que la policía dio por establecido que para estacionar al costado de la calle circularon por la banquina. “Infracción: cod. 243 Circulación sobre los separadores de tránsito o fuera de a cazada (banquina)”, decía las multas. En el mismo papel se menciona que “no se registra conductor”. Claro, se trataba de autos estacionados.

Las multas se hicieron en los alrededores del Parque, cerca del Teatro Griego. Los vehículos afectados no estaban obstruyendo la circulación. “Lugar de la infracción: vía pública. Referencia Próximo a la rotonda de churrasqueras”, detallaban las papeletas como referencia.