Pancake: una conductora se encierra en su camarín y desafía al poder de la televisión
Andrea Frigerio protagoniza Pancake, el nuevo filme de Mariano Laffitte, junto a José María Muscari, Benjamín Vicuña y Enrique Piñeyro.
Demi Hurgo es una exitosa conductora de un Prime Time Talk Show que llega a su camarín dos horas antes de salir al aire. Esa noche tiene por delante una entrevista clave: deberá recibir al candidato presidencial, un personaje excéntrico y controversial que lidera las encuestas y plantea ideas desafiantes.
Una entrevista que cambia todo
Mientras se prepara junto a Sebastián, su maquillador, amigo y consejero personal, Demi descubre que la entrevista ya tiene preguntas establecidas. La conductora reacciona con indignación, enfrenta al director general del canal y se niega a participar de una conversación previamente arreglada.
La presión aumenta cuando recibe el llamado del dueño del canal, pero Demi tampoco cede. Finalmente, decide encerrarse en su camarín y bloquear la puerta con todos los objetos que encuentra. Del otro lado comienzan a llegar distintas visitas, mientras la conductora y Sebastián quedan cada vez más aislados.
Secretos detrás de las cámaras
En ese espacio cerrado, ambos se sumergen en un universo íntimo donde aparecen secretos, miserias, reproches y cuentas pendientes. Pancake también pone en escena una reflexión sobre la estética de la apariencia y la construcción de un ideal. La película está dirigida por Mariano Laffitte, dura 105 minutos y es producida por Cacodelphia Studios y Kahanoff Films & Arts.