Pancake: una conductora se encierra en su camarín y desafía al poder de la televisión

Pancake también pone en escena una reflexión sobre la estética de la apariencia y la construcción de un ideal.

Demi Hurgo es una exitosa conductora de un Prime Time Talk Show que llega a su camarín dos horas antes de salir al aire. Esa noche tiene por delante una entrevista clave: deberá recibir al candidato presidencial, un personaje excéntrico y controversial que lidera las encuestas y plantea ideas desafiantes.

Una entrevista que cambia todo Mientras se prepara junto a Sebastián, su maquillador, amigo y consejero personal, Demi descubre que la entrevista ya tiene preguntas establecidas. La conductora reacciona con indignación, enfrenta al director general del canal y se niega a participar de una conversación previamente arreglada.

Andrea Frigerio protagoniza Pancake. Archivo MDZ. La presión aumenta cuando recibe el llamado del dueño del canal, pero Demi tampoco cede. Finalmente, decide encerrarse en su camarín y bloquear la puerta con todos los objetos que encuentra. Del otro lado comienzan a llegar distintas visitas, mientras la conductora y Sebastián quedan cada vez más aislados.