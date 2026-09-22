El desconcierto de Eduardo Feinmann por el look de una mujer en una caravana de Javier Milei: "En pelotas"

Eduardo Feinmann no ocultó su sopresa por el look de una mujer que siguió las instancias de una caravana de Javier Milei en Bahía Blanca, con la protagonista del video asomándose al balcón de su departamento tras salir de una ducha, a observar el paso del presidente por la calle.

"Ahi en Bahía Blanca me asombró la imagen de la señora que está en el balcón en toalla, saliendo de la ducha, envuelta en un toallón y la toalla además en la cabeza, mirando el acto. ¿Ustedes vieron esa imagen?", comenzó Feinmann en referencia al insólito episodio durante la visita de Milei a la mencionada ciudad.

Ante la risueña complicidad de Pablo Rossi durante el pase en A24, Eduardo Feinmann siguió: "Con su hijo al lado en el balcón, con una cara así como diciendo 'mirá esto'. ¡Qué personaje en Bahía Blanca!".

Ampliando los detalles del video que captaron algunas personas que se acercaron a saludar a Javier Milei , el conductor sumó mientras pusieron al aire el video en cuestión: "Sin ningún tipo de pudor la tipa salió de la ducha, se puso el toallón y salió al balcón... Acababa de salir del agua, se puso el toallón y salió en paños menores la señora, diría mi abuela".

Por su parte, la periodista Brenda Struminger acotó sobre la repercusión que cobró la mujer en las redes sociales: "Había un meme muy gracioso que decía que esta señora hizo más que toda la oposición junta en contra del Gobierno".

En tanto que sobre la expresión de la protagonista del video al ver a Javier Milei, Eduardo Feinmann consultó: "¿Me pareció a mí o ponía un poquito de cara de asco?". En contrapunto, Pablo Rossi destacó que junto a la mujer, el hijo filmaba con su celular al presidente.

"El hijo es votante de Milei", aventuró Feinmann, mientras que sobre el desopilante momento se explayó: "Hay que tener agallas para salir al balcón, diría un amigo 'en pelotas', con un toallón, qué bárbaro".

En el panel de A24, Mariel Fitz Patrick también se mostró sorprendida por el episodio, señalando que habitualmente en un acto masivo, todos filman lo que ocurre en el lugar. "Con los celulares, en cualquier situación en la vía pública quedás expuesto", remarcó la periodista.

Tratando de encontrar una explicación al suceso durante la caravana de Javier Milei en Bahía Blanca, Eduardo Feinmann concluyó: "La señora por ahí salió al balcón diciendo 'no me va a ver nadie'. Está en su casa, pero una cosa es adentro, del otro lado de la ventana, y otra cosa es si saliste al balcón. ¡Qué bárbaro! Primer piso".