Nuevo revés judicial para Javier Milei: dieron 5 días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo bajo apercibimiento de astreintes. La cautelar incumplida alcanza a salarios docentes y becas estudiantiles.
La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la norma en un plazo de cinco días y advirtió que, si no lo hace, aplicará multas por cada jornada de demora.
La intimación no es sobre la ley en abstracto sino sobre una medida cautelar previa que ya está firme y que el Ejecutivo no acató por completo. Lo que Cormick exige es el "cumplimiento total" de esa cautelar en lo referido a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que regulan la recomposición de los salarios docentes y no docentes y el régimen de becas estudiantiles.
La brecha que sostiene el conflicto
Detrás del expediente hay una distancia difícil de cerrar. Las universidades y los gremios docentes y no docentes calculan que la deuda salarial acumulada asciende a un 31,2%. En la última paritaria, días atrás, el Gobierno puso sobre la mesa un 3%.
Ese desenlace fue el que precipitó la escalada. De ahí salieron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre y el plan de medidas de fuerza que los gremios impulsan para exigir que la ley se aplique.
Paros escalonados hasta octubre
La protesta ya está en marcha. Esta semana comenzaron los paros escalonados en distintas facultades de la UBA, un esquema que se va a sostener hasta la movilización de octubre. El epicentro de esa jornada será el Palacio de Tribunales, una elección que subraya dónde se trasladó la discusión: del Ministerio de Capital Humano a los estrados judiciales.