Nuevo revés judicial para Javier Milei: dieron 5 días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la norma en un plazo de cinco días y advirtió que, si no lo hace, aplicará multas por cada jornada de demora.

La intimación no es sobre la ley en abstracto sino sobre una medida cautelar previa que ya está firme y que el Ejecutivo no acató por completo. Lo que Cormick exige es el "cumplimiento total" de esa cautelar en lo referido a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que regulan la recomposición de los salarios docentes y no docentes y el régimen de becas estudiantiles.

La brecha que sostiene el conflicto Detrás del expediente hay una distancia difícil de cerrar. Las universidades y los gremios docentes y no docentes calculan que la deuda salarial acumulada asciende a un 31,2%. En la última paritaria, días atrás, el Gobierno puso sobre la mesa un 3%.

Ese desenlace fue el que precipitó la escalada. De ahí salieron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre y el plan de medidas de fuerza que los gremios impulsan para exigir que la ley se aplique.