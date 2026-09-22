Axel Kicillof en Nueva York: habló del futuro de América Latina y lanzó una fuerte crítica a Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , participó este martes de una charla sobre el futuro de América Latina en la universidad The New School, en la ciudad de Nueva York , en el comienzo de su visita oficial a Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el Observatorio de América Latina (OLA) de la institución y reunió a académicos, economistas, analistas internacionales y especialistas en políticas públicas.

Bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado” , la actividad estuvo centrada en los desafíos de la región frente a la transformación del escenario internacional.

Durante su exposición, Kicillof sostuvo que Argentina y América Latina tienen nuevas oportunidades frente al escenario mundial que se está configurando: "Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.

En ese sentido, destacó los recursos naturales del país, el sistema científico y de innovación, las capacidades productivas y la tradición industrial argentina como elementos que, según planteó, podrían ser aprovechados en este nuevo contexto.

El gobernador también cuestionó las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei . Según afirmó, esas medidas no están aprovechando las capacidades del país y sostuvo que afectan los recursos estratégicos, el empleo, los salarios y la industria nacional : "Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo".

Kicillof aprovechó para criticar la gestión de Javier Milei

El reclamo por una mayor integración regional

Durante la charla, el gobernador bonaerense también planteó la necesidad de profundizar la integración entre los países de América Latina. En ese sentido, sostuvo que la región debería avanzar hacia la conformación de un bloque que permita una inserción conjunta en el nuevo escenario global: "Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global".

Quiénes participaron del encuentro en The New School

La actividad contó con la participación del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg.

También participaron economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países. Antes de la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox, y los codirectores del Observatorio de América Latina, Michael Cohen y Margarita Gutman.