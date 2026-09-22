Destino New York: Javier Milei y Axel Kicillof coincidirán en Manhattan con agendas diametralmente opuestas

A última hora del lunes, el presidente de la nación Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof partirán, en vuelos diferentes, rumbo a Nueva York . Por unos días la grieta política argenta tendrá como escenario a “La Gran Manzana”. Con agendas diametralmente opuestas las actividades en Manhattan del presidente y el gobernador serán a pocas cuadras de distancia.

Para el presidente Javier Milei , este nuevo viaje a los Estados Unidos es otro capítulo de la consolidación de un libreto global que viene ejecutando al pie de la letra.

Su presencia en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas no se trata de un mero “trámite diplomático”; es la oportunidad de pararse en el foro más visible del planeta para ratificar, con el apoyo de Donald Trump , el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas ante la mirada de los principales líderes mundiales.

Durante su estadía en “La Gran Manzana” Milei buscara, jugando de local, revalidar sus políticas de libre mercado. Desde la distinción "Ohev Yisrael" en la Yeshiva Darchei Torah —un gesto de fuerte carga simbólica para su alineamiento internacional— hasta sus exposiciones en la Fundación Federalismo y Libertad, el International Republican Institute y el Economic Club de Nueva York; el presidente predicara frente a los representantes de los bancos más poderosos del mundo y los ejecutivos de Wall Street su modelo de libertad económica y reglas “claras” de mercado (“un problemita” que alejo a la Argentina de los grandes inversores globales).

A pocas calles de distancia, el gobernador bonaerense desplegará una agenda muy distinta, centrada en la ideología progresista. Axel Kicillof llega a Nueva York con el traje del candidato “con mayores chances” para destronar a Milei y que regrese el populismo a la Argentina.

El primer casillero de la agenda del gobernador bonaerense será en la Universidad de Columbia donde participará de un coloquio económico titulado “Argentina's Future in a Shifting Global Order”, organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) y posteriormente de una charla organizada por la Asociación de Estudiantes Argentinos.

Posteriormente Kicillof será uno de los invitados junto con el presidente español Pedro Sánchez del alcalde progresista neoyorquino Zohran Mamdani y de la Global Progress Foundation en Gracie Mansion del encuentro “Construyendo una economía para la mayoría”. Está reunión funcionara frente a los referentes del progresismo mundial como un trampolín en su campaña hacia 2027.

El último tramo de la agenda del mandatario bonaerense en La Gran Manzana serán dos reuniones: la primera un cara a cara con fondos de inversión que tienen bonos de la provincia y la segunda con empresas, algunas ya operan en la provincia, que podrían desembarcar en un futuro en tierras bonaerenses.

Las sombras que llevan en la valija

Ni el presidente , ni el gobernador pueden despegar sin dejar atrás los problemas “en casa”. Mientras Axel Kicillof teoriza en Nueva York sobre "una economía para la mayoría", la provincia de Buenos Aires esta incendiada en varios frentes: el colapso de IOMA y el sistema de salud provincial, los reclamos de los intendentes por fondos adeudados, la inseguridad en el conurbano que no da tregua y el ejecutivo provincial trata de esconderlo bajo la alfombra; el malestar de los trabajadores estatales por bajos salarios y la interna con el kirchnerismo que mantiene paralizada la administración pública provincial.

En el caso del presidente, el desafío pasa por traducir la sobreexposición mediática en resultados palpables. Entre la búsqueda de una foto bilateral con Donald Trump y las reuniones con fondos de inversión, Javier Milei necesita demostrar que el respaldo doctrinario que cosecha en el exterior puede convertirse en un flujo real de inversiones para una economía que lo requiere con urgencia, un punto clave para sus aspiraciones a un nuevo mandato.