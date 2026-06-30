IOMA: La oposición mandó al ministro Nicolás Kreplak a dejar el "Excel" y salir a la calle a hablar con los afiliados

Nuevamente, el relato del gobierno de Axel Kicillof choca con la realidad. El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak , defendió la gestión de IOMA apuntando a la oposición . La respuesta de la oposición en la Legislatura bonaerense no se hizo esperar y, como si fuera un contraataque “unificado”, respondieron con los padecimientos de los afiliados ante la falta de prestaciones.

La chispa que desató un nuevo cruce entre el oficialismo y la oposición legislativa por IOMA fue la última conferencia de prensa del ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco quién, junto al ministro de Salud provincial Nicolas Kreplak , buscaron blindar la gestión de la obra social de los estatales bonaerenses acusando a la oposición legislativa - tras la frustrada sesión forzada por los bloques opositores en la Cámara Baja provincial para pedir la interpelación de Homero Giles - de ser los responsables por "mala intención o desinformación", o bien a una "manipulación y mentira cotidiana" de la campaña negativa contra la obra social estatal bonaerense.

La gestión de Homero Giles no para de sumar conflictos con los prestadores en salud. Los psicólogos realizaran una protesta por 24 Hs en reclamo de pagos adeudados desde marzo. Este viernes no atenderán a afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses

La reacción de los legisladores de La Libertad Avanza , el PRO, la UCR, y Hechos no se hizo esperar, y por redes sociales cargaron contra el ejecutivo por tratar de esconder el descalabro de IOMA detrás de un discurso agresivo.

El senador provincial de Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón, exponiendo su condición de afiliado voluntario de la obra social de los estatales bonaerenses, fulminó el argumento de Kreplak : “¿Mala intención, ministro? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien”.

El senador platense remató apuntando a la desconexión burocrática del gobierno de Kicillof: “El Excel del escritorio no resiste un minuto de calle. Si estamos tan mal informados como dice el ministro, ¿por qué se niegan a venir a la Legislatura a dar explicaciones?”.

¿Mala intención, @kreplak ? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien. Soy afiliado voluntario al IOMA y sufro lo mismo que el resto de los afiliados:… pic.twitter.com/bvw1yuWHqz — Marcelo Leguizamón Brown (@chubyleguizamon) June 29, 2026

Desde el bloque de diputados libertarios acusaron al titular de la cartera sanitaria bonaerense de estar en un universo paralelo: "Queda bien claro que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, está viendo otra película e ignora los problemas que tienen los afiliados de IOMA”, afirmo el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja provincial Juan Esteban Osaba.

Luego, agregó: “Habla de manipulación y mentiras cotidianas porque nosotros pedimos explicaciones por la crítica situación que sufre la obra social. Es increíble: le vuelve a dar la espalda a los bonaerenses. El reclamo es de todos los afiliados, no es de la política", dijo el legislador de La Libertad Avanza.

Por su parte, la presidente del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén manifestó: "Cuando un funcionario dice que ‘no todos están habilitados para hablar’ del IOMA, ¿a quién quiere callar? ¿A los más de 2 millones de afiliados? ¿A los médicos? ¿A los docentes, trabajadores, jubilados y municipios que todos los días padecen la falta de respuestas?”.

La legisladora saladillense remarcó: “Nadie pide destruir el IOMA. Pedimos algo mucho más simple: que funcione", y agregó: “No están en condiciones de ser soberbios ni de intentar cerrar el debate. La salud de millones de bonaerenses necesita escucha, responsabilidad y soluciones concretas”, remató la diputada boina blanca Alejandra Lorden.

Cuando un funcionario dice que “no todos están habilitados para hablar” del IOMA, ¿a quién quiere callar?



¿A los más de 2 millones de afiliados? ¿A los médicos? ¿A los docentes, trabajadores, jubilados y municipios que todos los días padecen la falta de respuestas?



Nadie pide… — Alejandra Lordén (@AleLorden) June 30, 2026

Desde el PRO el diputado provincial Fernando Rovello -el primer legislador en pedir la interpelación del titular de la obra social de los estatales bonaerenses Homero Giles- optó por la ironía para contestarle al ministro de salud bonaerense, recordando sus advertencias al gobernador en la apertura de sesiones: “Kreplak, yo comparto lo que usted dice ‘que hablen de salud las personas que saben’. Se lo dije a @Kicillofok en la apertura de sesiones que convoque a los idóneos para gestionar IOMA. Pero hace tiempo los que lloran, gritan, reclaman, son los afiliados que están a la deriva”, destaco el legislador amarillo.

.@nkreplak yo comparto lo que usted dice “que hablen de salud las personas que saben”; Se lo dije a @Kicillofok en la apertura de sesiones que convoque a los idóneos para gestionar IOMA. Pero hace tiempo los que lloran, gritan, reclaman, son los afiliados que están a la deriva pic.twitter.com/oQe2HLNMeR — Fernando Rovello (@FerRovello) June 29, 2026

Expondrán casos concretos de afiliados sin respuestas IOMA

Lejos de quedarse en el descargo por redes sociales, Diego Garciarena titular del bloque de diputados de UCR-Cambio Federal activo una estrategia con la que se busca un alto impacto en redes sociales.

Publicar una "saga" diaria de más de 200 casos concretos y documentados de afiliados graves que reciben negativas o silencio administrativo de la obra social conducida por el camporista Homero Giles.

Mas allá de responder a la chicana de Nicolas Kreplak, acusando al ministro de Kicillof de ser autoritario por descalificar a quienes alzan la voz, comparándolos con funcionarios de la dictadura, manifestando "Afirmar que alguien ‘no puede hablar’ es más propio de un director del COMFER en época de dictadura, que de un funcionario público en Democracia”

El diputado boina blanca, expuso en su cuenta de “X” el caso de Marcela, una vecina que espera una cirugía de columna y debe costear de su propio bolsillo las prestaciones básicas. "Los bonaerenses no necesitan que un funcionario les dé permiso para hablar. Necesitan que IOMA funcione”, fustigó Garciarena.

Mientras el señor ministro de Salud descalifica a quienes reclaman, los afiliados siguen esperando cirugías, medicamentos y tratamientos.



Los bonaerenses no necesitan que un funcionario les de permiso para hablar. Necesitan que IOMA funcione. pic.twitter.com/3vmtSo9OVZ — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 30, 2026

La ofensiva también sumó el fuerte respaldo del intendente de Rauch y titular del Foro de Intendentes radicales, Maximiliano Suescun, quien en declaraciones a “La Tecla” desmintió a Nicolas Kreplak por el envío de fondos adeudados a los municipios por la obra social: “Al hospital municipal no llegó un peso del IOMA en lo que va del año y una operación de apéndice la pagan a menos del 20 por ciento de lo que se paga en un sanatorio privado”.

El titular del Foro de Intendentes radicales, aportó números demoledores que dejan en evidencia el porqué de la caída de las prestaciones de la obra social de los estatales bonaerenses. “IOMA reconoce apenas $109.771 por una apendicectomía frente a los $898.132 del sector privado, y cubre $121.112 por una cesárea que en cualquier sanatorio cuesta $1.135.627, remató el jefe comunal de Rauch.

La crisis terminal de IOMA en Mar del Plata

El epicentro del sismo prestacional se siente con especial gravedad en el Partido de General Pueyrredón. Ante el desamparo de los más de 100 mil afiliados que IOMA tiene en el municipio más poblado de la Quinta Sección Electoral, el ex senador provincial y actual concejal por el radicalismo marplatense Ariel Bordaisco; presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata para forzar una jornada de trabajo urgente en la ciudad y exigir la presencia del presidente de la obra social, Homero Giles.

La iniciativa busca sentar en una mesa a las autoridades provinciales, prestadores de salud, colegios profesionales y damnificados para elaborar un diagnóstico real de la parálisis médica en la región.

“Queremos que quienes tienen la responsabilidad de conducir IOMA vengan a Mar del Plata, escuchen a los afiliados, a los prestadores y a los profesionales de la salud, y trabajen en soluciones concretas para una situación que ya no admite más demoras”, disparó el exsenador Bordaisco.

Para los pacientes que sufren la falta de respuestas a sus padecimientos por parte de las autoridades de IOMA, el tiempo de las excusas de los funcionarios de Kicillof se terminó hace rato cuando pusieron en juego la salud de los más de 2 millones de bonaerenses afiliados a la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires.