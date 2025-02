La burocracia de IOMA se cobró la vida de un afiliado en Mar del Plata

La desidia, al igual que la corrupción matan. Es algo que volvió a quedar demostrado luego de que Mario, un afiliado de IOMA, perdiera la vida el 25 de enero por la burocracia de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses. El hombre, oriundo de la localidad de General Piran, con un amparo judicial para ser internado de manera urgente en un sanatorio de Mar del Plata por una patología grave. "Mario aguantó" 23 días para que IOMA autorice su internación. Tras su muerte, la viuda afirma que el trámite sigue sin resolverse.

En declaraciones a una radio de General Piran, Adriana André denunció que la "burocracia" de IOMA provocó la muerte de Mario, su marido, y, responsabilizando a las autoridades de la obra social, pidió justicia.

La mujer contó que desde el 2010, Mario sufría de problemas en los pulmones y el páncreas, por lo que había iniciado un tratamiento en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Agregó que el caso se fue agravando con el correr de los años por lo que debió ser internado en reiteradas oportunidades en la clínica donde era tratado. Hasta ese momento, IOMA cubrió las internaciones y el tratamiento.

Los problemas para autorizar las practicas del tratamiento de su marido comenzaron en el 2023, narró en la entrevista radial. Coincidentemente con la caída de las prestaciones en Mar del Plata, ante la demora en los pagos y la deuda acumulada con los prestadores, tres de las clínicas más importantes de esa ciudad, al igual que muchos profesionales de la salud, dejaron de atender por IOMA. Por este motivo, los afiliados de la obra social se manifestaron en reiteradas oportunidades frente al sede marplatense de IOMA exigiendo que se restituyan las prestaciones.

La viuda del afiliado contó que fue parte de los afiliados que protestaron frente a la sede de la obra social. "Hace dos años tuvimos la posibilidad de reunirnos con Homero Giles (presidente de IOMA) en Mar del Plata. Pidió conocer casos concretos y graves. Uno de los que se presentó fue el de Mario. Giles dio instrucciones de que se ocupen de los casos", dijo.

La salud de Mario empezó a deteriorarse y en septiembre del año pasado tuvieron que recurrir a la Justicia para poder internarlo. "Pedíamos a IOMA que se continúe en el mismo lugar donde lo estaban tratando. Tenemos derecho a elegir nuestros médicos. Pero para internarlo ahí tenía que pagar como si no tuviera obra social", sostuvo Adriana.

Gracias al rápido accionar de la Justicia, "en un instante se firmaron los papeles y pudimos internar a Mario. Lo recuperaron rápidamente y a los pocos días volvió a casa", manifestó la mujer. En enero de este año no corrieron la misma suerte con IOMA. Homero Giles, presidente de IOMA.

Tras descomponerse el primero de enero, la mujer debió recurrir nuevamente a la Justicia por la negativa de la obra social de pagar los gastos de la internación. En el segundo amparo, la Justicia determinó que un paciente de esas características tiene que tener las puertas abiertas de la clínica. "Tres jueces dijeron que si. El primero de enero la clínica hace el presupuesto, piden por dos médicos y me dicen que el 2 de enero a primera hora haga la presentación para poder realizar la internación como urgente" dijo, agregando: "Presenté el amparo y todos los papeles que me dieron en la Clínica Pueyrredón en la sede de IOMA de Mar del Plata. Cuando el trámite llegó al área de finanzas, quedó ahí. Sin firmar y mi marido no aguanto".

Recordando: "Todas las mañanas cuando estábamos desayunando, Mario me preguntaba si había llegado el papel de IOMA. Me decía 'quiero internarme', pero no aguanto". El 25 de enero, a 23 días de haber iniciado el trámite, que debería haberse resuelto en horas, Mario falleció. Adriana afirmó que hasta el momento nadie de IOMA se comunico con ella. "Aún tengo la esperanza de que me llamen para decirme que paso. No puedo olvidar ni perdonar. Tiene que haber justicia", sentenció Adriana André en la entrevista radial apuntando contra Homero Giles.

Los legisladores opositores, al enterarse de la muerte de un ciudadano por la burocracia de IOMA, que hizo caso omiso a un amparo judicial, demandaron explicaciones. La senadora radical Eugenia Gil, manifestó: "Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses".

Por su parte, su compañero de banca Ariel Bordaisco, que tuvo un cruce con Carlos Bianco por haber presentado un escrito pidiendo que se presente en el reciento a dar explicaciones por la situación de IOMA, en su cuenta de Twitter (ahora X), lamentó la muerte del afiliado: "Otra vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto. Estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar".

Otra vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el Área de Finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, los funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar. pic.twitter.com/TB25oxcjzw — Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) January 31, 2025

En tanto, una fuente de IOMA afirmó a MDZ que desde el directorio de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses dieron la orden que desde el 28 de enero "todos los trabajadores de IOMA suspendamos nuestras actividades y nos dediquemos a brindar cobertura exclusiva a la Región 8 (Mar del Plata). Buscan aplacar el mal humor de los afiliados de Mar del Plata, dándoles una atención preferencial en desmedro de los afiliados de toda la provincia", sostuvo

"Desde que está esta gestión siempre hacen lo mismo, cuando las papas queman para evitar que la gente se siga quejando nos piden que saquemos urgentes todos los tramites de la región donde esta el conflicto", manifestó la fuente consultada.