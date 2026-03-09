La calma también se educa: el rol clave de los adultos en la autorregulación

Hablamos mucho de autorregulación infantil, de cómo ayudar a los niños a gestionar la frustración , de cómo enseñarles a esperar, cómo acompañarlos cuando se enojan, lloran o explotan. Pero hay una pregunta incómoda que pocas veces nos hacemos: ¿qué pasa con la autorregulación de los adultos ?

Porque ningún niño aprende a regularse solo, aprende en vínculo, mirando, siendo regulado por otro, y ese “otro” somos nosotros. La escena cotidiana, Un niño se frustra, un adolescente responde mal, un alumno desafía un límite. Y muchas veces, en lugar de regular , reaccionamos. Subimos el tono. apuramos amenazamos, ironizamos, etiquetamos. Tal vez no sepamos o queramos hacerlo mejor, u otras veces porque nuestro propio sistema nervioso ya estaba saturado. La autorregulación no es un discurso, es una competencia neuroemocional que también los adultos necesitamos entrenar.

En ese contexto, pretendemos que los chicos tengan una regulación emocional impecable, mientras nosotros funcionamos al borde del colapso. La incoherencia no es moral, es biológica. Un adulto desregulado no puede enseñar regulación. Un cerebro en amenaza no puede educar desde la calma. Un sistema nervioso activado contagia activación. La regulación es contagiosa, pero la desregulación también.

Desde la pediatría del desarrollo sabemos que la autorregulación no aparece de manera espontánea ni se instala por repetición de normas. Se construye progresivamente a partir de experiencias de co-regulación : momentos en los que un adulto disponible ayuda al niño a organizar su emoción hasta que, con el tiempo, ese proceso se internaliza. El cerebro infantil no aprende regulación desde el sermón. Aprende desde la experiencia de ser calmado.

La investigación en neurodesarrollo muestra que los sistemas nerviosos se influyen mutuamente y que la seguridad relacional modula la activación fisiológica, organizando los circuitos implicados en la respuesta al estrés y la autorregulación futura. Lo que hacemos frente al desborde no solo educa conductas: organiza cerebro.

Regular no es reprimir

Regular no es callar lo que sentimos, no es fingir calma, no es “tragarse” el enojo. Regular es reconocer lo que nos pasa sin quedar atrapados en eso. Es tomar distancia antes de reaccionar, es elegir la respuesta en lugar de actuar impulsivamente. Eso también se enseña. Y se enseña modelando. Los chicos no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos disponibles, conscientes, capaces de reparar. La diferencia no está en no equivocarse. Está en lo que hacemos después.

¿Podemos volver y decir: "Me equivoqué, estaba muy enojado. No era la forma”? La reparación construye seguridad. La coherencia construye confianza. Desde Espacio Consciente Pediátrico sostenemos que hablar de regulación infantil sin revisar la regulación adulta es incompleto. Educar no es solo transmitir normas. Es ofrecer un sistema nervioso disponible frente a otro que todavía está aprendiendo.

Una invitación

Si queremos infancias más reguladas, necesitamos adultez más consciente. No más exigencia. No más perfección. Sí más presencia. Antes de pedir calma, ofrezcámosla. Respaldo científico, basado en evidencia de la neurobiología del apego y la teoría polivagal, que describen cómo la co-regulación temprana organiza los sistemas de respuesta al estrés y los circuitos de autorregulación emocional (Schore, 2001; Siegel, 2012; Porges, 2011).

* Equipo de Espacio Consciente Pediátrico.