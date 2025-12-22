Espacio Consciente Pediátrico: cuidado integral desde la primera infancia

En un momento histórico en el que las primera infancia enfrenta desafíos cada vez más complejos —incremento de los trastornos del neurodesarrollo, dificultades emocionales, problemas de convivencia, sobreexposición a pantallas , estrés familiar, tensiones sociales y crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles — surge la necesidad urgente de construir una mirada más humana, integral y preventiva.

Necesitamos dejar atrás los abordajes fragmentados que separan salud, educación y comunidad para avanzar hacia modelos que comprendan al desarrollo en las primeras etapas de la vida en toda su dimensión.

Con este propósito nace el Espacio Consciente Pediátrico , una iniciativa interdisciplinaria superadora que reúne a pediatras, profesionales de la salud mental, especialistas en neurodesarrollo, educadores e investigadores con un objetivo común: promover el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes articulando ciencia, salud, educación y comunidad.

Reforzando la importancia de los primeros 1000 días de vida, así como etapas posteriores e intervenibles en el desarrollo de una persona. Porque cada señal cuenta, porque cada intervención suma, porque cada institución importa y porque el futuro se construye hoy con presencia. Una propuesta que une ciencia, humanidad y prevención con una mirada 360

Sensibilización social

Busca crear conciencia con acciones destinadas a generar conciencia pública sobre el desarrollo infantil, la salud emocional, el neurodesarrollo, la trascendencia en la prevención y la intervención temprana y su relevancia sobre el impacto de las enfermedades no transmisibles potenciadas en las últimas décadas por el crecimiento del sedentarismo, obesidad, enfermedades cardiovasculares , enfermedades de la salud mental ,la mala alimentación y la sobre exposición al entorno digital no controlado, que hacen de estos factores de profundo impacto en la salud y todos ellos íntimamente relacionados.

Es por todo esto que detectar de manera temprana no es un acto aislado, sino el resultado de una cultura que cuida observa, acompaña y comprende el desarrollo infantil. Esta no ocurre en un momento específico: es un proceso cultural sostenido que surge cuando una comunidad está formada, sensibilizada y comprometida con el bienestar infantil.

Acompañamiento directo a instituciones y empresas

Es uno de nuestros focos acompañar a instituciones públicas y privadas, equipos de salud y empresas para que a través de un trabajo articulado podremos lograr intervenciones oportunas, colaborando con la detección de indicadores de alerta claros y la construcción de entornos verdaderamente protectores, a través de nuestro “Programa Integral para Instituciones Educativas”, el cual consta de varias etapas y que busca vincular y comprometer a cada persona desde su lugar con los objetivos arriba presentados en el entorno comunitario y familiar.

OIP (36) Detectar de manera temprana no es un acto aislado, sino el resultado de una cultura que cuida observa. Archivo MDZ.

Formación y actualización profesional

Esta dimensión está diseñada para fortalecer a quienes trabajan en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes: pediatras, psicólogos, docentes, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, equipos de salud, instituciones y empresas.

Incluye:

Programas formativos.

Seminarios y talleres.

Cursos de actualización interdisciplinaria.

Materiales técnicos.

Investigación y producción de conocimiento

Generación de datos locales para comprender las realidades de las infancias y orientar decisiones institucionales creando políticas para el bienestar infantil en su conjunto dimensionando cada área y articulando con todos los actores involucrados. Incluye estudios en campo, encuestas, informes, publicaciones científicas y observatorios de bienestar infantil.

Articulación comunitaria y política

Interacción con instituciones académicas y organismos públicos y privados, municipios, ministerios, ONG y empresas para impulsar políticas de cuidado integral.

Incluye:

Participación en mesas intersectoriales.

Promoción de políticas basadas en evidencia.

Programas comunitarios.

Desarrollo de guías y marco para sistemas educativos y de salud.

Nuestra misión: promover el bienestar integral desde la concepción hasta los 18 años, integrando evidencia científica con prácticas accesibles y humanas.

Nuestra visión: convertirnos en un referente regional y nacional en el desarrollo humano temprano, al servicio de familias, instituciones, empresas y sistemas de salud.

Un equipo que dialoga entre disciplinas. La potencia del Espacio Consciente Pediátrico radica en la experiencia profesional de su equipo fundacional, en la relación con profesionales que dialogan con este espacio, en la evidencia científica que respalda cada decisión y en la capacidad de articular miradas complementarias.

6116jpg (1) Nuestra misión es promover el bienestar integral desde la concepción hasta los 18 años. Archivo MDZ.

Hoy iniciamos este camino como fundadores:

Dr. Adrián Giannotti: Médico pediatra, Socio fundador de la Asociación Medicina del Estilo de Vida. (AAMEVI) Integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría. (SAP). Adrián desempeña su actividad profesional desde el año 2000 en el Hospital Universitario Austral, teniendo una larga trayectoria en el acompañamiento de las familias en el desarrollo infantil, desde sus comienzos, hace ya 30 años en el servicio de Pediatría Hospital de Clínicas José de San Martin, para luego sumarse al Hospital Garrahan en el área de Pediatría Ambulatoria, donde realizó su beca de perfeccionamiento.

Dra. Luisa Granato: Medica pediatra, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Actualmente se desempeña como médica de staff del Área Ambulatoria del Hospital Universitario Austral , así como también en consultorios externos ambulatorios con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, viviendo el desafío de sostener a las nuevas generaciones y sus familias con la misma pasión, compromiso y entusiasmo de siempre y estando presente en cada etapa de su crecimiento físico y desarrollo emocional.

Lic. Erica Miretti: Psicóloga – Neuro psico Educadora – Especializada en Inteligencia Emocional y Bienestar Escolar. Profesional con amplia trayectoria en instituciones educativas, creación de ambientes socioemocionales seguros, acompañamiento institucional y formación docente. Integra la neurociencia, la pedagogía y la salud emocional para promover prácticas educativas humanizadas y basadas en evidencia, aportando al Espacio Consciente Pediátrico el diseño de programas institucionales, la mirada clínica–educativa, la conducción de equipos y las estrategias de autorregulación para docentes, familias y estudiantes.

* Lic. Erica Miretti. Psicóloga , docente Neuropsicoeducadora.