Plantas de interior: el truco con dos ingredientes de casa para que crezcan sanas

Las plantas de interior se han convertido en protagonistas silenciosas de los hogares. Tanto expertos en jardinería como principiantes las usan no solo para decorar sino también para aportar naturaleza en casa y mejorar el aire. Sin embargo, mantenerlas saludables puede ser un desafío.

Estas plantas necesitan el cuidado justo: la falta de luz, el exceso de riego o el descuido pueden hacer que algunas hojas se vuelvan amarillas o incluso terminen por marchitar.

Cómo cuidar las plantas de interior con dos ingredientes de casa Amantes de la jardinería coinciden en que dos ingredientes pueden salvarlas: el primero es el bicarbonato de sodio, que ayuda a prevenir hongos y plagas cuando se aplica en pequeñas dosis diluidas en agua. El segundo es el vinagre, útil para limpiar las hojas y evitar la acumulación de polvo, lo que mejora la fotosíntesis y prolonga la vitalidad de la planta.

Con ingredientes simples de la alacena se pueden prevenir plagas y mantenerlas saludables. Lo interesante es que estos recursos caseros no requieren grandes gastos ni conocimientos técnicos. Funcionan como una alternativa accesible frente a los productos químicos del mercado y, al mismo tiempo, refuerzan la idea de que el cuidado de las plantas es parte de un estilo de vida más consciente.