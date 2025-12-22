Quini 6: mirá los resultados del domingo 21 de diciembre

El sorteo del Quini 6 correspondiente al domingo 21 de diciembre volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. En una jornada marcada por pozos millonarios, las principales modalidades quedaron nuevamente vacantes, aunque el juego sí entregó importantes premios en el Siempre Sale.

Tradicional Primer Sorteo: los números favorecidos fueron 14, 22, 27, 33, 39 y 44. El pozo ascendía a $3.458.529.837, pero no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Tradicional La Segunda: la combinación sorteada fue 03, 07, 24, 31, 39 y 44. El pozo alcanzaba los $720.376.130,25, aunque tampoco se registraron ganadores con seis aciertos.

Revancha: los números que salieron fueron 10, 17, 26, 27, 32 y 40. El pozo era de $1.530.403.875, pero, al igual que en los sorteos anteriores, quedó vacante.

Siempre Sale: fue la única modalidad que repartió premios. Los números sorteados fueron 06, 17, 19, 22, 29 y 41. El pozo total de $6.000.000.000 se distribuyó entre 85 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron $70.588.235,29 cada uno.

El próximo sorteo es el miércoles 24 de diciembre.

Una jornada con expectativa

La ausencia de ganadores en las principales modalidades refuerza la expectativa para los próximos sorteos, donde los pozos acumulados vuelven a crecer y mantienen viva la ilusión de miles de jugadores. El Siempre Sale, se convirtió en el protagonista de la noche al repartir millones entre quienes lograron acercarse a la combinación ganadora.

Tras estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025 y contará con un pozo estimado de $6.700.000.000, que volverá a ilusionar a los apostadores en la previa de Navidad.