Habilitaron un paso provisorio para cruzar el río Mendoza en Potrerillos

El Gobierno de Mendoza habilitó de manera provisoria un paso vehicular para cruzar el río Mendoza en la zona de Potrerillos . La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y busca garantizar el acceso y la salida de propietarios de terrenos ubicados en la parte norte del río.

Se trata de una estructura ferroviaria existente que ya es utilizada a diario, pero que de forma oficial fue habilitada para el tránsito de vehículos. La habilitación no es permanente y estará vigente solo hasta que se concrete la construcción de un nuevo puente en la zona.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión responde a una situación concreta: vecinos y propietarios que, hasta ahora, quedaban con serias dificultades para ingresar o salir de sus predios, especialmente ante emergencias o necesidades básicas.

El decreto establece que el uso del puente será transitorio y restringido, y no implica un cambio de titularidad sobre la estructura, que continúa bajo dominio del Estado Nacional. La habilitación apunta exclusivamente a garantizar el derecho de paso y no abre el cruce al tránsito general.

Podrán utilizarlo únicamente los propietarios ribereños y servicios esenciales, como emergencias, obras públicas o provisión de insumos. No está pensado como un paso turístico ni como una vía alternativa para el público en general. Además, el uso estará sujeto a condiciones específicas que deberán cumplir los vehículos, como límites de peso, dimensiones, velocidad y horarios permitidos, que serán definidos por las autoridades provinciales.

Puente Ferroviario Potrerillos - Boletín Oficial

Quién controla el paso y qué puede pasar

La Dirección Provincial de Vialidad será la encargada de establecer las reglas concretas de circulación en un plazo de 60 días. También tendrá la facultad de suspender el tránsito de manera inmediata si se detectan daños o riesgos en la estructura.

Mientras dure la habilitación, la Provincia asumirá la responsabilidad operativa y el mantenimiento del puente, incluyendo tareas preventivas y correctivas para garantizar la seguridad del cruce autorizado. El anuncio de la habilitación del paso apunta a presentar una solución temporal en una zona que viene siendo analizada para futuros desarrollos recreativos, turísticos y urbanos vinculados al perilago de Potrerillos.

Una curiosidad: su nombre Google Maps

Puente de anderson en Google Maps Los fanáticos del bloguero motociclista llevaron su nombre al puente. Google Maps

Aunque oficialmente el puente no tiene un nombre en particular, en Google Maps figura popularmente como “puente de Anderson”. Esto no responde a una denominación histórica ni oficial, sino a una curiosa construcción digital. El nombre comenzó a utilizarse porque un motobloguero conocido como Anderson Blog Ride solía finalizar sus recorridos y videos en ese punto.

Anderson Blog Ride en el puente ferroviario de Potrerillos El motociclista realizó un video riéndose de la trascendencia que había tomado su nombre asociado al puente en 2024. Anderson Blog Ride

Con el tiempo, seguidores de su canal comenzaron a etiquetar esa ubicación en Google Maps con ese nombre, que terminó instalándose de manera informal en la plataforma.