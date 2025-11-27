Así era Potrerillos antes del dique: el valle que hoy duerme bajo el agua

Potrerillos es, hoy, una de esas paradas que todo el mundo recomienda cuando alguien dice “voy a Mendoza”. El lago azul, las montañas y el clima de montaña lo volvieron un clásico de fines de semana y vacaciones. Llegan mendocinos, visitantes de otras provincias y turistas de distintos países.

Lo que muchos no saben es que, antes del dique , ese paisaje era muy distinto. Bajo el agua tranquila del embalse hay una historia de pastores, caminos y río libre.

Esa memoria volvió a escena gracias a una publicación en TikTok . El usuario mendocinosoficial , conocido por compartir material antiguo de la provincia, subió hace unos días un video dedicado al viejo Potrerillos . En esas imágenes se ve un valle abierto, con el río Mendoza corriendo sin dique y un entorno mucho más rústico. No hay playas organizadas ni casas de fin de semana. Hay huellas de montaña, zonas de pastoreo y estructuras hoy cubiertas por el agua.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios reconocieron la zona con sorpresa. Otros confesaron que nunca habían imaginado todo lo que quedó bajo el embalse. Para los nostálgicos, el video fue un golpe directo a la memoria. Para quienes solo conocen el lago actual, fue casi una revelación.

Antes de la obra, Potrerillos era un valle natural atravesado por el río Mendoza. El nombre del lugar viene de los “potreros”: corrales de piedra donde indígenas y colonos encerraban el ganado. Durante años fue zona de paso y de pastoreo. También fue punto de apoyo para actividades mineras y de transporte hacia la alta montaña.

En el paisaje se destacaba el antiguo puente colgante de Cacheuta, inaugurado en 1952 para unir las dos orillas del río. Esa estructura permitió mejorar la conexión en la zona y se convirtió en una referencia para quienes cruzaban por allí. Más allá de ese puente y de algunos asentamientos dispersos, la infraestructura era mínima. Predominaba un ambiente árido, de montaña, con pocas construcciones y mucha piedra a la vista.

Construcción pared dique potrerillos La obra del dique Potrerillos comenzó a mediados de 1999. Instagram @potrerillos.turismo

El embalse que cambió el mapa de Potrerillos

El giro definitivo llegó a fines de los años noventa. La construcción del Dique Potrerillos estuvo a cargo de un consorcio integrado por IMPSA y Cartellone. La obra comenzó a mediados de 1999 y fue inaugurada en 2001, pero finalizó en 2003. El proyecto se basó en tres objetivos centrales. El primero y principal fue regular el caudal del río Mendoza, el segundo generar energía hidroeléctrica y por último, asegurar agua para riego.

El resultado fue un dique ubicado a unos 1380 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de unas 900 hectáreas. Donde antes había valle, río encajonado y potreros, apareció un gran espejo de agua rodeado de cerros. Con el tiempo, esa infraestructura dejó de ser solo una obra de ingeniería. Se transformó en un polo turístico que hoy reúne deportes náuticos, gastronomía y alojamiento.

El video de TikTok hizo algo más que despertar nostalgia. Puso en diálogo dos fotos de un mismo lugar. La del Potrerillos antiguo, con pastores, puente colgante y caminos de montaña. Y la del embalse actual, elegido para paseos en kayak, caminatas y escapadas de fin de semana.

Para quienes miran el lago desde la costa, saber lo que hay debajo cambia la mirada. Ya no es solo una postal bonita. Es el resultado de una decisión histórica que modificó el mapa, la economía y el uso del agua en Mendoza. Las imágenes antiguas, compartidas una y otra vez en redes, funcionan como recordatorio de ese “antes” que solo queda vivo en archivos, anécdotas y en la memoria de quienes lo conocieron.