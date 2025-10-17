Perilago de Potrerillos: las próximas obras que harán a la orilla del dique

En las últimas semanas los trabajos en el perilago de Potrerillos llamaron la atención de turistas y mendocinos. Primeros fueron movimientos de suelo y luego pusieron un alambrado al costado de la ruta. Ahora los empresarios confirmaron qué servicios estarán disponibles en el verano y además aseguraron que construirán 120 cabañas .

Actualmente, hay cabañas en Potrerillos : en la villa nueva, en la ruta vieja, pasando el dique y cruzando la ruta 7. Solo falta dónde alojarse cerca del dique . Uno de los puntos de la concesión fue justamente el alojamiento en el perilago .

Desde el grupo empresario confirmaron que el proyecto Costazur incluye 120 cabañas que se irán construyendo de forma gradual de acuerdo al potencial de la zona. “En el masterplan original había 120 cabañas . Pero nosotros estamos en un proceso de conocer la zona, conocer el potencial”, explicó a Radio MDZ el empresario Sebastián Halpern, uno de los miembros del grupo Agrícola Los Pozos junto a Renzo Giuffre y Gustavo Bernardi.

Según Halpern las cabañas serán modulares pero no tipo container sino que la idea es construirlas en seco en la ciudad y trasladarlas con una grúa hasta el perilago donde se colocarán sobre una base de hormigón con pilotes.

“Vamos a usar materiales sustentables y térmicos. El diseño exterior será similar para todas las cabañas para crear el menor impacto visual respetando el entorno”, dijo Halpern.

“Pensamos hacer de uno dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. Estamos trabajando en que las cabañas sean aptas para todo los tipos de bolsillos”, agregó.

A dónde van a ir los desechos

Otro tema es el relacionado con los desechos de las cabañas porque no pueden ir al dique Potrerillos. Por lo tanto, en el momento de la construcción, los empresarios deberán tener en cuenta la división de las aguas negras y grises de los efluentes.

potrerillos perilago turismo servicios (18).JPG En la costa sur del perilago de Potrerillos no hay construcciones. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Las aguas grises van a van a ser reutilizadas para el riego de los árboles. Todos los efluentes tienen que salir del sector del perilago y pasar del otro lado de la ruta. Hay un trabajo ambiental y de sustentabilidad previo, no es como ir y hacerte una cabaña en cualquier lado”, detalló el empresario.

Planes para 2026

Para este verano, las personas que visiten el perilago de Potrerillos encontrarán varios servicios disponibles en Costazur como: caminos, estacionamiento, cerco perimetral y sanitarios. Además, habrá árboles recién plantados, quinchos y asadores.

mountain bike ciclismo (2).jpg Buscan armar un parque aventura con senderos para caminar y andar en bicicleta. ALF PONCE / MDZ

Para el 2026, el plan es avanzar con las cabañas, una proveeduría, la oferta gastronómica y la posible ubicación de una estación de servicios.

Además, a los deportes que se practican en el dique como kitesurfing y kayak, los empresarios van a sumar una parque aventura con senderos para caminar y andar en bicicleta.

“Nuestro proyecto se enfoca en que Potrerillos sea un destino turístico. Hoy no lo es porque no hay infraestructura”, cerró Halpern.