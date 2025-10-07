Qué servicios estarán disponibles este verano en el perilago de Potrerillos

Después de 20 años, comenzaron las tareas en el perilago de Potrerillos . Las primeras obras implicaron el uso de retroexcavadoras para mover el suelo y este fin de semana terminaron de cercar Costazur . En el lugar está trabajando para hacer un emprendimiento turístico. Qué se podrá hacer este verano en el dique.

Desde el grupo empresario que tiene la concesión del sector sur del perilago por 50 años , explicaron que las obras llevan tiempo porque tienen que tener en cuenta aspectos de sustentabilidad, arquitectura y estética.

Cercan el acceso al perilago de Potrerillos en el marco de las obras de "Costazur".

“Ahora estamos ordenando un poco el movimiento y marcando el territorio por sectores para que de alguna manera todos nos vayamos acostumbrando a cada sector”, dijo en Radio MDZ , el empresario Sebastián Halpern, uno de los miembros del grupo Agrícola Los Pozos junto a Renzo Giuffre y Gustavo Bernardi.

“Estamos trabajando en el tema de señalética para poder en las próximas 2 semanas empezar a poner señalética y todo es con una paleta de colores que no impacta en lo visual”, agregó.

Halpern indicó que hay cuatro sectores de estacionamiento: uno al oeste, otro frente a la playa pública, el tercero en Bahía Príncipe y el último en la segunda rotonda.

“Por ahora los cuatro estacionamientos son gratuitos. La semana que viene tenemos una visita con gente del municipio, van a ser tarifas accesibles”, remarcó.

Potrerillos es uno de los sitios más elegidos por los estudiantes Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ No se podrá acceder hasta la orilla del dique en vehículo. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Todo eso también tiene un mantenimiento, hay que plantar y regar árboles. Vamos a ofrecer parasoles. Hay un montón de inversión y tenemos que recuperarla”, añadió.

Por el momento, el grupo empresario tiene tres objetivos claros: cuidar las obras que se están haciendo, ordenar el movimiento de los vehículos en la zona y prevenir cualquier tipo de accidente. Por lo tanto, los vehículos deben quedar en la zona de estacionamiento y solo se puede llegar a las zonas públicas del dique caminando.

Qué servicio habrá este verano en Potrerillos

Halpern dijo que para el verano estarán disponibles varios servicios en Costazur como: caminos, estacionamiento, el cerco perimetral y sanitarios. Además, habrá árboles recién plantados, quinchos y asadores.

“Todo tiene una estética prepactada y aprobada con el Gobierno porque no se puede impactar de forma visual, tienen que ser materiales sustentables”, dijo.

Obras Proyectos Dique Potrerillos (16) Quieren mejorar la estética de los foodtrucks. Marcos Garcia / MDZ

En cuanto a la oferta gastronómica, este verano habrá foodtrucks que abarquen precios para todos los públicos. “A los que están, vamos a pedirles que mejoren su estética y la calidad de los productos. Estamos tratando de meterle acelerador a fondo y siempre cuidando que esto sea para todo el público, que cualquiera pueda acceder a ir a comer un sanguchito, tomar una gaseosa o disfrutar el día de mañana de una sombra y comer un asado”, cerró.