Enojo y malestar : cercan el acceso al perilago de Potrerillos

Una nueva obra generó malestar entre los visitantes del perilago de Potrerillos , que se sorprendieron este fin de semana al ver cercado el acceso a la zona. En septiembre, el Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de "Costazur" , el ambicioso proyecto turístico, comercial y recreativo que promete cambiarle la cara el perilago de Potrerillos.

Si bien dentro de esta megaobra anunciaron que se garantizará el acceso público y gratuito a la costa del perilago del dique , la entrada a algunos espacios quedó limitada luego de que colocaron un cerco en los últimos días.

Visitantes asiduos expresaron su enojo y malestar tras ver cómo se está cercando la zona, y aseguraron que la nueva obra "limita el paso".

El plan de desarrollo de las márgenes del dique se extenderá durante los próximos 4 años, aunque los nuevos dueños de la costa sur prometieron que este verano ya se podrán ver las primeras obras y servicios en esta joya turística de la provincia.

A mediados de septiembre motoniveladoras comenzaron a operar en el lugar, para nivelar el terreno de lo que se prevé serán los estacionamientos. Estacionamiento, un sitio destinado a las casas rodantes y un sector de acampe con oferta gastronómica, serían los cambios que se observarían a inicios del 2026.

Obras perilago Potrerillos Cercan el acceso al perilago de Potrerillos en el marco de las obras de "Costazur".

En detalle, así será "Costazur"

Tras 20 años de promesas y dilaciones, se anunció la puesta en marcha de "Costazur", el ambicioso proyecto que se ejecutará durante los próximos cuatro años en el perilago de Porterillos.

La obra está en manos de un grupo empresario denominado Agrícola Los Pozos, integrado por Sebastián Halpern, Renzo Giuffre y Gustavo Bernardi, mientras que de manera individual se sumó José Bahamonde. Los nuevos dueños “subconcesionaron” parte de los terrenos que fueron adjudicados a la empresa Potrerillos Resort SA, propiedad del empresario Hugo Eduardo Ojeada, quien obtuvo en 2022 la concesión por 50 años del sector este de la costa sur del dique.

MDZ-info-potrerillos

La inversión inicial es de $5.000 millones, ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y se desarrollará en dos etapas: