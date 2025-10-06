Anmat prohibió lavandinas, productos capilares y equipos estéticos por falta de registro y riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) emitió tres disposiciones clave en el Boletín Oficial que prohíben la comercialización, uso y publicidad de productos sin registro sanitario. Las medidas afectan a lavandinas, cosméticos capilares y un equipo de depilación láser.

La Disposición 7351/2025 prohíbe todas las presentaciones de lavandinas y limpiadores de la marca Limpimax, tras detectar que se comercializaban sin registro oficial. Los productos se ofrecían en redes sociales con rótulos que incluían datos falsos de aprobación y distribución. Anmat confirmó que ni el producto ni el establecimiento figuran en sus registros ni en los de la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires.

La medida incluye la prohibición de elaboración, venta, distribución y publicidad en todo el país y plataformas digitales, hasta que se regularice su situación.

Los productos se vendían en redes, comercios y centros de estética sin autorización oficial, según el Boletín Oficial. Foto: Shutterstock

Una marca de lavandina fue prohibida por la Anmat

La Disposición 7352/2025 prohíbe cuatro productos capilares de la marca T’ECNOLISS, detectados en un comercio de Ramos Mejía. Se trata de alisadores y cremas sin inscripción sanitaria, que podrían contener formol, una sustancia tóxica no autorizada para uso cosmético.

Anmat advirtió que el formol puede liberar vapores peligrosos, causando irritación, alergias y, en exposiciones prolongadas, riesgo de cáncer nasofaríngeo. Los productos se vendían como kits de alisado progresivo en plataformas online, sin respaldo legal ni control de calidad.

El shock de keratina y el alisado son los tratamientos perfectos para controlar el frizz. Foto: Freepik Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial buscan proteger la salud pública ante productos ilegítimos.Foto: Freepik

Equipo estético “Soprano Ice”: sin procedencia ni autorización

La Disposición 7353/2025 prohíbe el uso y comercialización de un equipo de depilación láser marca Soprano Ice – Alma, detectado en un centro de estética de Chubut. El aparato no cuenta con registro oficial ni documentación de ingreso al país. La empresa autorizada para importar ese modelo confirmó que nunca lo vendió en Argentina.

Anmat resolvió inhibir el equipo y su cabezal, por representar un riesgo para la salud de los pacientes y del personal que lo manipula. La medida se ampara en la Ley N° 16.463, que prohíbe la circulación de productos impuros o ilegítimos.

Estas disposiciones refuerzan el rol de Anmat en la protección de la salud pública y el control de productos que circulan sin autorización. Desde el organismo recuerdan que todos los productos cosméticos, domisanitarios y tecnológicos deben estar registrados, elaborados por establecimientos habilitados y contar con respaldo técnico.