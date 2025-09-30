Anmat prohíbe dos productos médicos por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) emitió la disposición 6670/2025 en el Boletín Oficial tras detectar dos productos médicos sin trazabilidad ni autorización sanitaria en un operativo realizado en Posadas, Misiones.

Ambos productos fueron retirados por personal técnico, ya que no contaban con documentación comercial ni respaldo legal. La inspección reveló diferencias notables con los productos originales registrados por las empresas SM Salud S.R.L. y Stryker Corporation Suc. Argentina.

Anmat: riesgo para la salud y alerta oficial

Según el informe técnico, las placas falsificadas presentaban color, grabado y empaque distintos a los originales, y no estaban incluidas en el registro PM 2411-2. En el caso de la hoja quirúrgica, el lote exhibido no fue importado por la firma titular, por lo que se desconoce su estado de conservación y funcionalidad.

Anmat consideró que ambos productos violan el artículo 19 de la Ley 16.463, y al no poder garantizar su calidad ni origen, representan un riesgo para los pacientes. Por eso, se resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, e informar a las autoridades sanitarias provinciales.

Qué productos están prohibidos

La disposición alcanza a:

Placas de osteosíntesis “SM salud - Código E1999 - Material Elemento”

Puntas de Shaver “Arthroscopic Shaver Blade STRYKER - REF 0375-552-000 - LOT 23222CE2”

Anmat también emitió una alerta oficial para advertir a profesionales de la salud y establecimientos médicos sobre la falsificación de estos productos. Se recomienda verificar siempre el origen, lote y rótulo de los insumos quirúrgicos antes de su uso.