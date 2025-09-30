Anmat prohíbe dos productos médicos por riesgo sanitario
Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de dos productos médicos falsificados por riesgo sanitario: qué marcas están involucradas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió la disposición 6670/2025 en el Boletín Oficial tras detectar dos productos médicos sin trazabilidad ni autorización sanitaria en un operativo realizado en Posadas, Misiones.
Los productos observados fueron:
Te Podría Interesar
- Placas para osteosíntesis identificadas como “SM salud - Código E1999 - Material Elemento”, contenidas en bolsas tipo pouch marca Blue Peel, sin grabado ni rótulo válido.
- Hoja de motor para artroscopía identificada como “Arthroscopic Shaver Blade STRYKER - REF 0375-552-000”, sin datos del importador responsable ni registro ante Anmat.
Ambos productos fueron retirados por personal técnico, ya que no contaban con documentación comercial ni respaldo legal. La inspección reveló diferencias notables con los productos originales registrados por las empresas SM Salud S.R.L. y Stryker Corporation Suc. Argentina.
Anmat: riesgo para la salud y alerta oficial
Según el informe técnico, las placas falsificadas presentaban color, grabado y empaque distintos a los originales, y no estaban incluidas en el registro PM 2411-2. En el caso de la hoja quirúrgica, el lote exhibido no fue importado por la firma titular, por lo que se desconoce su estado de conservación y funcionalidad.
Anmat consideró que ambos productos violan el artículo 19 de la Ley 16.463, y al no poder garantizar su calidad ni origen, representan un riesgo para los pacientes. Por eso, se resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, e informar a las autoridades sanitarias provinciales.
Qué productos están prohibidos
La disposición alcanza a:
- Placas de osteosíntesis “SM salud - Código E1999 - Material Elemento”
- Puntas de Shaver “Arthroscopic Shaver Blade STRYKER - REF 0375-552-000 - LOT 23222CE2”
Anmat también emitió una alerta oficial para advertir a profesionales de la salud y establecimientos médicos sobre la falsificación de estos productos. Se recomienda verificar siempre el origen, lote y rótulo de los insumos quirúrgicos antes de su uso.