Anmat clausuró un laboratorio y ordenó retirar un medicamento por fallas graves de calidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso, a través del Boletín Oficial , la inhibición preventiva de las actividades productivas de Laboratorios Beta S.A. y el retiro del mercado de múltiples lotes del medicamento Exotran (Mesalazina 500 mg), tras detectar fallas graves en su calidad y eficacia.

Todo comenzó con una notificación por presunta falta de efectividad del lote 66087 (vencimiento 02/2026), utilizado para tratar colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y otras patologías inflamatorias intestinales. El producto no cumplió con los ensayos de disolución y mostró resultados inconclusos en la valoración, lo que explicaría su baja eficacia.

El medicamento se usa para tratar colitis y Crohn, pero mostró falta de efectividad. Foto: Archivo

Durante la inspección realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), se detectaron deficiencias críticas y mayores en:

El proveedor chino del ingrediente activo no contaba con certificaciones GMP, ni archivo maestro de la droga, ni condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además, el laboratorio no validó correctamente los métodos analíticos ni los criterios de aceptación del producto terminado.

Lotes afectados y medidas tomadas

La disposición alcanza a los lotes 65427, 65752, 66087, 66445, 66725, 67002, 67137, 67504, 67727 y 67850 de Exotran, que deberán ser retirados del mercado de forma inmediata. También se suspendió preventivamente el certificado de comercialización del medicamento y se notificó a todas las autoridades sanitarias del país.