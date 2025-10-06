"Casi no la contamos": la declaración de la influencer que fue víctima de un ataque antisemita en Palermo

Según relató, un vecino la insultó y le tiró un objeto metálico mientras estaba con su hijo de ocho meses en el patio de su casa durante la jornada de Shabat, un día sagrado de descanso semanal del judaísmo.

El episodio, que compartió en redes sociales, generó repercusión y llevó a que la causa pasara a la Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N°13, a cargo de la doctora Paluch.

Este lunes, la influencer habló con la prensa del violento ataque del que fue víctima. “Estaba en el patio de mi casa jugando con mi bebé de ocho meses y escucho una voz que decía ‘judía, judía, qué asco me das judía, y ahora tenés un bebé judío, qué asco’. Miro para arriba, alcanzo a agarrar a mi bebé a upa y veo que este hombre nos arroja un fierro que quedó al lado nuestro”, relató Michelle, en diálogo con radio Mitre.

El agresor, identificado como M.A.C., argentino de 39 años, vive en el mismo edificio que la denunciante, quien difundió su imagen a modo de “escracho”. Tras el hecho, el marido de Schmukler se dirigió a la comisaría de la zona para realizar la denuncia. La influencer señaló que la primera respuesta policial fue inadecuada. “Mi marido actuó muy bien y fue a la Policía a hacer la denuncia. Pero las agentes que lo atendieron le dijeron ‘se tiene que mudar’, y se lo repitieron dos veces”, aseguró.

La viralización del video del ataque modificó la respuesta inicial. Un patrullero de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar y entrevistó al acusado, que reconoció su accionar. “Cuando vino mi marido con la Policía, el tipo bajó y admitió lo que había hecho. ‘Pero si igual no tuve puntería, ¿qué pasa?’, dijo”, contó Schmukler. A pesar de la confesión, el hombre no quedó detenido y continúa en libertad. “El tipo sigue suelto y yo sigo con miedo. Mi casa da al balcón de esta familia, estamos muy angustiados”, advirtió la mujer.

La influencer Michelle Schmukler difundió la imagen del sujeto que los habría atacado con un fierro por ser judíos. La influencer Michelle Schmukler difundió la imagen del sujeto que los habría atacado con un fierro por ser judíos. Instagram

Schmukler también mencionó antecedentes de hostigamiento por parte del mismo vecino. Recordó que hace algunos años el hombre había realizado comentarios sobre judíos y que en esa oportunidad la insultó y escupió. Por temor, decidió no denunciar el hecho anterior. “Por miedo no decidí hacer nada, y unos años después esto terminó con el tipo intentando atacarnos a mi hijo y a mí por ser judíos”, expresó.

Le harán un examen psiquiátrico al atacante

El doctor Miguel Kesler, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°5, intervino inicialmente en el caso. Dispuso que se realice un informe socioambiental, se tome declaración a los copropietarios del edificio y se elabore un informe disciplinario sobre el imputado. El acusado fue entrevistado y se trasladó voluntariamente a un análisis psiquiátrico en el Hospital Fernández. Según fuentes policiales, debía permanecer en observación unos días, pero al no tratarse de una internación compulsiva se retiró medicado y acompañado por sus padres, que se comprometieron a administrar los fármacos y a llevarlo nuevamente al centro de salud.

Mirá el video de la influencer

Ataque Antisemita En Palermo

“Salga lo que salga, es un tipo que apuntó contra nuestra integridad. No quiero que usen esto para decir ‘es un loquito’. No es ningún loquito, acá tenemos a un tipo antisemita que intentó atacar a mi bebé y a mí”, sostuvo Schmukler en sus declaraciones radiales. “Es el resurgimiento del antisemitismo otra vez”, concluyó.