Edemsa: cuál es el departamento del Gran Mendoza que registrará cortes de luz este miércoles 24 de diciembre

Edemsa informó que el próximo miércoles 24 de diciembre de 2025 se realizará un corte programado de suministro eléctrico en una parte de Guaymallén, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la red que abastece el sector. El servicio se interrumpirá en un área delimitada por varias calles del departamento durante parte de la mañana.

La empresa eléctrica recomendó a los vecinos tomar los recaudos correspondientes.

Según detalló Edemsa, el corte afectará a los usuarios ubicados entre calles Mariano Moreno, Húsares, Pedro Molina y Barcala, Pedro Molina. La interrupción del servicio eléctrico está prevista desde las 8:30 hasta las 10:30 horas de este miércoles 24 de diciembre.

Los trabajos que realizará la distribuidora forman parte del plan de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la zona para asegurar la confiabilidad del servicio en el departamento de Guaymallén, especialmente en épocas de alta demanda energética como los días previos a las fiestas.

Desde Edemsa recordaron a los vecinos que el corte es programado y que, en caso de condiciones climáticas adversas u otras eventualidades, los horarios podrían sufrir modificaciones. Se aconseja: