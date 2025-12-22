Mendoza arranca la semana en alerta por tormentas y granizo: qué departamentos se verán afectados

El pronóstico para Mendoza indica un lunes inestable, con lluvias en toda la provincia, descenso de la temperatura y una alerta vigente por tormentas.

El lunes estará marcado por lluvias y descenso de la temperatura en Mendoza.

Luego de varios días marcados por el calor, el lunes llega a Mendoza con un cambio en las condiciones del tiempo. Las lluvias registradas durante el domingo y la continuidad de la inestabilidad generan un descenso de la temperatura, dando lugar a una jornada más fresca en toda la provincia.

Para hoy se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con lluvias a lo largo de la jornada. La mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 28°. El viento moderado del sector sur acompañará este descenso térmico y favorecerá la persistencia de las precipitaciones, que se extenderán en todo el territorio provincial.

Embed - Tormentas Se espera que a partir de la tarde se den lluvias más intensas por eso el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta. El aviso alcanza al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Junin, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

Según el organismo, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Qué pasará en el Gran Mendoza Según el pronóstico, se esperan lluvias pero no lo suficientemente intensa como para que el Servicio Meteorológico Nacional emita una alerta amarilla.