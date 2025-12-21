El circense se sentó en los sillones de Moria Casán y confesó las decisiones tomadas respecto a su único hijo. El hombre sorprendió a todos: los detalles.

Flavio Mendoza visitó La Mañana con Moria y habló de su vida desde diferentes puntos. Entre los temas destacados, el artista habló sobre su hijo, Dionisio Mendoza; un pasado oscuro que lo persigue hasta la fecha y duras confesiones. El circense no dudó en hablar respecto a una tajante decisión tomada con el niño.

Mendoza habló respecto a Dionisio y las ofertas laborales que el pequeño recibe en su corta edad. A raíz de eso, el mediático se plantó firme y expresó su deseo de que el niño "viva como tal".

Flavio y una gran decisión Embed - Flavio Mendoza tomó una fuerte decisión respecto a su hijo Dionisio e impactó a todos: "Salvo que me lo pida" "Me llamaron para un casting y me dijeron 'listo, contratado'", comentó Mendoza sobre una oportunidad para su hijo, pero que decidió rechazar porque no concibe la idea de que Dionisio trabaje.

"No lo voy a hacer trabajar, es muy chiquito. Yo quiero que me diga 'quiero hacerlo'", dijo Flavio. Ante la decisión, Moria interrogó sobre la infancia del hombre y este respondió: "Yo desde chiquitito (trabajaba) porque en el circo es normal, pero no está bueno... perdés la infancia, perdés la parte lúdica. Estar encerrado horas, aprendiéndote el libreto para los nenes, no corresponde".

Un abuso que marcó su vida flavio mendoza en mdz (9).JPG Flavio Mendoza. Créditos: Archivo MDZ El artista confesó un grave episodio en su niñez: "Pierdo la niñez cuando fui abusado. A la edad de Dio (7 años), cuando cumplió 4 años tuve que hacer terapia porque estaba muy aterrado de no poder estar por si a él le pasase algo".