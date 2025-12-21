Murió James Ransone, actor de The Wire e It: las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio

El actor estadounidense de 46 años fue encontrado sin vida en su hogar. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el hombre murió el viernes 19 de diciembre.

El actor James Ransone, reconocido internacionalmente por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO The Wire, falleció el pasado viernes a los 46 años. La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, cuyos registros oficiales determinaron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Según el informe pericial, el cuerpo del artista fue hallado en un sector externo de su propiedad. Tras completarse las pericias de rigor, los restos ya fueron puestos a disposición de su familia.

Una carrera entre el prestigio y el género image La noticia sacude al mundo entero. Créditos: X Ransone consolidó su prestigio en la industria televisiva a principios de la década de 2000. Su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire (2003) es recordada como uno de los puntos más altos de la ficción, donde encarnó la decadencia y la desesperación de la clase obrera portuaria de Baltimore.

Su estrecha relación laboral con el productor David Simon continuó en proyectos como Generation Kill y Treme. En los últimos años, el actor se había convertido en una figura recurrente del cine de género, destacando en la saga de terror Sinister, en It Chapter Two (donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak) y en The Black Phone. Al momento de su deceso, tenía pendiente el estreno de la secuela de esta última para el año 2025.

El testimonio de una vida marcada por el trauma image El actor se quitó la vida y conmovió a todos. Créditos: X En 2021, Ransone utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer un aspecto central de su biografía: haber sido sobreviviente de abuso sexual infantil durante 1992. El actor relató públicamente las secuelas psicológicas que estos hechos dejaron en su vida, vinculándolos directamente con sus posteriores problemas de adicción al alcohol y la heroína.