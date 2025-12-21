La conductora reemplazó a Maxi López tras el regreso del exfutbolista a Suiza. Luego de culminar las grabaciones, la rubia decidió hablar.

MasterChef Celebrity ha logrado recolectar lo mejor y lo peor de la farándula argentina. Con grandes personajes, el certamen culinario se destaca en la pantalla de Telefe logrando que público y participantes, se encariñen. Pero, no todo es color de rosa y Yanina Latorre lo revela.

Y es que la conductora de SQP (América TV) participó del reality como reemplazo de Maxi López, ya que el exfutbolista se ausentó unas semanas para presenciar el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson. En el medio de la experiencia, la periodista reveló fuertes detalles que a veces, quedan tras bambalinas.

Una declaración contundente Embed - Yanina Latorre rompió el silencio sobre MasterChef Celebrity y confesó lo peor del certamen: "Hay uno que..." Según Latorre, entre los participantes habría un "topo" infiltrado, quien expone las peores crudezas del programa: “Hay uno que se guarda el celular en el delantal”.

Yanina confesó que temía quedar pegada como la responsable de las filtraciones. “Yo era la culpable de todo, hasta que se dieron cuenta de que no, porque estaba adentro cocinando. Aparte, ¿por qué le daría la primicia a ellos y no a Ángel?”, dijo, en referencia a de Brito.

"Hay un topo ahí adentro que es el que vende todo”. Incluso afirmó que, tiene claro quién fue el responsable. “No es un productor”, remarcó, dejando entrever que se trataría de uno de los propios participantes.