Se conocieron los exorbitantes precios de los pan dulces de cinco chefs argentinos y se desató la polémica

Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina . Las familias comienzan a organizar la canasta navideña y con un ajustado presupuesto comienzan a derivar los diferentes gastos. En dichas festividades, hay exquisiteces que no faltan en la mesa, como es el caso de un buen pan dulce . Dicho tema, armó polémica.

Y es que cinco reconocidos chefs argentinos lanzaron la temporada del alimento navideño y, con diferentes ingredientes y formatos; presentaron el producto con precios elevados. El debate no tardó en llegar y las redes se llenaron de quejas, no solo por el precio, sino por las propuestas puestas sobre la mesa.

Entre los profesionales culinarios que pusieron en venta el pan dulce se encuentran Damián Betular, Maru Botana , Donato de Santis, Ximena Sáenz y Mauricio Asta. Los cinco cocineros, con basta trayectoria y en parte, mediática; mostraron el manjar para la temporada 2025/2026.

Entre los primeros en aparecer y armar gran lío en redes sociales fue el pan dulce de Damián Betular y posiblemente, el más caro de la lista. El cocinero propuso un pan dulce con masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, craquelin de cacao y avellanas.

Con un clásico peso de 750 gramos, y un precio de $56.000; este pan dulce no ha hecho más que llamar la atención por el elevado número que sin dudas, no se ajusta fácilmente al bolsillo del argentino.

image El pan dulce de Mauricio Asta. Créditos: Instagram

El segundo pan que resultó generar debate fue el de Mauricio Asta. Con una versión cargada de frutos secos, chips de chocolate y naranja confitada, el manjar de 1 kilo cuesta $50.000.

image El pan dulce de Maru Botana. Créditos: Instagram

Otro manjar que saltó a la fama por su número fue el de Maru Botana, quien ofreció en esta ocasión un pan dulce con masa de chocolate y chips cubierto con glaseado, mientras que en otra versión, viene con frutos secos, glasé y garrapiñadas. Pesando 1 kilo y valiendo $45.000, se ubica tercero en la lista de pan dulces inflados.

image El pan dulce de Ximena Sánz. Créditos: Instagram

Le sigue la reconocida chef de Cocineros Argentinos. Sáenz propuso tres opciones: pan dulce de chocolate y dátiles; con frambuesa, chocolate blanco y naranja confitada; y frutos secos con pasta de pistacho. El precio ronda en los $45.000 y pesa 750 gramos.

image El pan dulce de Donato de Santis. Créditos: Instagram

Por último y quien se llevó todos los halagos al resultar el más accesible fue el pan de Donato de Santis. El italiano puso sobre la mesa una exquisitez de 750 gramos y variado en nueces, almendras, pasta de uva y cáscaras de naranja, una cobertura de almendras culmina la obra de arte. El costo ronda los $29.990.