El Sol de México se encuentra en el país trasandino y los motivos de su viaje se guardan bajo llave. ¿El artista llegará a la provincia?.

El artista se encuentra en el país vecino y causó furor. Créditos: X / Archivo MDZ

Luis Miguel está en Chile, pero esta vez, su visita no está marcada por el frenesí de una gira de estadios o la venta de tickets agotados, sino por un aura de misterio y una cercanía personal que ha dejado boquiabiertos a sus fans trasandinos.

Según reportaron medios locales como BioBioChile y diversos portales de espectáculos, el intérprete de La Incondicional fue captado cenando la noche del sábado en un reconocido sector gastronómico de Vitacura.

Las fotos que revolucionaron las redes image Luis Miguel en público. Créditos: X A diferencia de otras épocas, donde el cantante exigía cortinas negras o desalojar los salones para mantener su privacidad, los testigos presenciales destacaron su actitud relajada. El Sol no solo se mostró sonriente, sino que tuvo gestos de especial ternura con los niños presentes en el lugar, a quienes saludó y dedicó palabras afectuosas.

Los detalles del arribo y posibles motivos de viaje Embed - ¿Luis Miguel aterriza en Mendoza? las increíbles fotos de su estadía en Chile que revolucionaron las redes La bitácora de su viaje indica que aterrizó en la losa de FBO de Aviasur, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, a bordo de su jet privado el sábado por la mañana.

Luis Miguel viajó con un círculo íntimo de cinco personas, destacándose la presencia de su hermano, Alejandro Basteri, quien ha sido su mano derecha en los últimos meses. Las autoridades de cultura y productoras locales confirmaron que no existen conciertos programados ni grabaciones de publicidad en curso, lo que alimenta las teorías sobre el motivo real del viaje.