Por la falta de información oficial, los guías de montaña dieron detalles sobre Christian Petersen: "Prepotente"

Luego de una semana de versiones cruzadas que hablaban de una urgencia médica en plena montaña , la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) rompió el silencio. Mediante un comunicado oficial firmado por los guías Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti , la institución buscó dar luz sobre lo ocurrido con Christian Petersen durante su reciente intento de cumbre en el volcán Lanín.

Según el reporte, Petersen se integró a una expedición organizada cumpliendo con los protocolos de seguridad. Sin embargo, desde el chequeo previo de equipo, el chef manifestó una preferencia inusual para este tipo de actividades grupales: la necesidad de realizar el ascenso en absoluto silencio.

Para respetar su pedido sin comprometer la seguridad, los guías dispusieron que caminara de manera individual, pero bajo la supervisión permanente de un profesional asignado que lo seguía de cerca. La primera jornada transcurrió con éxito: Petersen alcanzó el refugio, disfrutó del entorno y se mostró satisfecho con el logro alcanzado hasta ese punto.

El conflicto comenzó tras la charla técnica para el segundo día. De común acuerdo con los líderes de la expedición, se determinó que el cocinero no intentaría el tramo final hacia la cumbre y permanecería en el refugio.

No obstante, cerca de la medianoche, la situación dio un giro inesperado. Se detectó un cambio drástico en el comportamiento de Petersen , quien comenzó a realizar ruidos o acciones que impedían el descanso del resto del grupo.

Tras dialogar con él, los guías decidieron que lo mejor era iniciar el descenso de inmediato por razones de convivencia y seguridad. A las 4:00 AM comenzó el regreso hacia la base, notificando simultáneamente a las autoridades de Parques Nacionales.

Tensión y desmentida médica

Christian Petersen Christian Petersen. Créditos: Archivo MDZ

El momento de mayor fricción ocurrió durante el trayecto de bajada. Según la AAGM, Petersen adoptó una "actitud prepotente" hacia los miembros del equipo de guías. La escalada de tensión fue tal que se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para mediar una vez que llegaran a la zona de seguridad.

Lo más relevante del comunicado es la contundente desmentida sobre el estado de salud del chef. Frente a los rumores periodísticos que indicaban que Petersen había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o cuadros de arritmia severa, la Asociación fue taxativa:

"Christian Petersen descendió los 2 mil metros en buenas condiciones generales. No presentó problemas físicos, arritmias ni cuadros compatibles con un ACV".