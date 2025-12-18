Edemsa anunció cortes de luz en Las Heras, Maipú y otros cuatro departamentos este viernes
Según la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 18 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para el viernes 19/12
Las Heras
- Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
- En Avenida Guido, entre Las Heras y Ruta Nacional N°7, y áreas adyacentes; Uspallata. De 10.00 a 14.00 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°82 y calle Los Pozos y áreas adyacentes; Vertientes del Pedemonte. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Serpa, entre Mirasso y Defensa, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Videla Castillo, hacia el este de Vieytes. En el barrio Liceo Golf Club. En calle Scaramella, hacia el sur de Videla Castillo, y adyacencias. De 9.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En calle Laurente, hacia el sur de Palomares. En calle Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Palomares, hacia el este de Dorrego; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- Entre calles Manzano Simón, Fernández, Paso de Los Andes y La Luz; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre El Manzano Histórico y La Quebrada; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles El Pasatiempo, Merino, Salas y El Palomar; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Ángel Diez Martín, Santiago Derqui, Mármol y Los Sauces. De 8.30 a 12.00 h.
- Entre calles Namuncurá, Castelli, Fray Mamerto Esquiú y Rawson. De 8.00 a 12.00 h.