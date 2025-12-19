Atención: estos son los cortes de luz programados para este sábado y domingo en Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el sábado el servicio se verá afectado en distintas zonas de Tunuyán y San Carlos, mientras que el domingo habrá cortes en Maipú, Tupungato y Tunuyán.
Cortes de luz programados para este sábado 20/12
Tunuyán
- Entre calles Ricardo Videla, Méndez, Quintana y Ruta Provincial N°92 (ó Salatino); Colonia Las Rosas. De 9.45 a 12.30 h.
- Entre calles Sergio Cejas, Pedro Palacios, Mariano Moreno y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 7.30 a 9.30 h.
San Carlos
- En Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Vilches; Chilecito. De 10.30 a 12.30 h.
- En calle Urzúa, hacia el oeste de Carril Casas Viejas. De 7.45 a 9.45 h.
Cortes de luz programados para este domingo 21/12
Maipú
- En la intersección de calle Franklin Villanueva con Carril a Barrancas y zonas aledañas; Barrancas. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle El Álamo. En Los Nogales de Tupungato SRL; El Zampalito. De 8.00 a 11.00 h.
Tunuyán
- En calle Danti, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.