Sociedad

cortes de luz

Atención: estos son los cortes de luz programados para este sábado y domingo en Mendoza

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el fin de semana.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el sábado el servicio se verá afectado en distintas zonas de Tunuyán y San Carlos, mientras que el domingo habrá cortes en Maipú, Tupungato y Tunuyán.

Cortes de luz programados para este sábado 20/12

Tunuyán

  • Entre calles Ricardo Videla, Méndez, Quintana y Ruta Provincial N°92 (ó Salatino); Colonia Las Rosas. De 9.45 a 12.30 h.
  • Entre calles Sergio Cejas, Pedro Palacios, Mariano Moreno y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 7.30 a 9.30 h.

San Carlos

  • En Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Vilches; Chilecito. De 10.30 a 12.30 h.
  • En calle Urzúa, hacia el oeste de Carril Casas Viejas. De 7.45 a 9.45 h.
Cortes de luz programados para este domingo 21/12

Maipú

  • En la intersección de calle Franklin Villanueva con Carril a Barrancas y zonas aledañas; Barrancas. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle El Álamo. En Los Nogales de Tupungato SRL; El Zampalito. De 8.00 a 11.00 h.

Tunuyán

  • En calle Danti, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

