Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 18 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 18/12
Ciudad
- En calle Carlos Berdasco, en el Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 12.00 a 14.00 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles Tirasso y Fitz Roy y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 11.00 h.
- Entre calles Hipólito Yrigoyen, Paseo Libertad, Belgrano y Nicolás Avellaneda; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- Entre calles Cabernet Suavignon, Gugliotti, Malbec, Syrah y zonas aledañas; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°16 con calle Mario Gueli y adyacencias. En el barrio Puerta del Sol; Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Corredor Eduardo Moreno y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En barrio Lar de Boedo III y en loteos Pinar II, Las Mercedes y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calles Proyectada V299 y Andrés Soria; El Vergel. De 9.20 a 15.20 h.
Tupungato
- En calle La Costa, entre Leal y Alto Verde. En calle Los Helechos, hacia el este de La Costa; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Provincial N°173, entre calles Monte Alegre y Los Inquilinos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 8.00 a 12.00 h.