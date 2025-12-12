Edemsa anunció cortes de luz en varias zonas de Ciudad durante el fin de semana
Si bien el sábado no habrá afectación del servicio, se anuncian cortes de luz en distintas zonas de Mendoza durante el domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el sábado no habrá afectación del servicio: en tanto que el domingo hay cortes de luz programados en cuatro departamentos de la provincia. Se trata de Ciudad, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para el domingo 14/12
Ciudad
- En la intersección de calles Lavalle, San Martin y Gutiérrez. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Manuel A. Sáez, Boulogne Sur Mer, Huarpes y Sargento Cabral. De 10.00 a 11.00 h.
- En calle Godoy Cruz, entre San Martin y 9 de Julio. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Arístides Villanueva, Martínez de Rozas, Sobremonte y Boulogne Sur Mer y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas, hacia el norte de Proyectada I147 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Duma, hacia el norte de El Retiro; El Cepillo. De 8.30 a 11.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mármol, Cayetano Silva, Santiago Derqui y Avenida del Trabajo. De 7.00 a 11.00 h.