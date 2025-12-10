Cuáles son los ocho departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 11 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 11/12
Guaymallén
- En calle Elpidio González, entre Chacón y Tupac Amaru, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Sevilla. En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Proyectada V276. En barrio Los Dos Ángeles y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Almirante Brown, en la Facultad de Ciencias Agrarias y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle El Tropezón y en calles Proyectadas J403, J404 y adyacencias; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Maza y zonas aledañas. De 10.30 a 14.00 h.
- En la Ruta Provincial N°50. En los barrios Unidos por la Esperanza, 23 de Agosto y zonas aledañas; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pringles, entre Maza y Palacios, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.30 a 12.45 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Benigno Aguirre, hacia el oeste de Mosso; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.
- Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. En el barrio Las Pircas. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles José Lencinas, 25 de Mayo, Patricias Mendocinas y San Martín Sur. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Adolfo Calle, La Vasconia, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles España, Paula Albarracín de Sarmiento, O’Higgins y Tirasso. De 8.00 a 12.00 h.