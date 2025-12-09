Edemsa anunció cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros siete departamentos de Mendoza
Según el cronograma establecido, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 10 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este miércoles 10/12
Ciudad
- En calle Colón, entre España y Patricias Mendocinas. De 8.00 a 11.00 h.
Guaymallén
- Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Castro y Jesús Nazareno. En calle Castro, entre Proyectada G82 y Tapón Moyano. En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Curupaytí, Everest, Calhué Huapi, Ascasubi y áreas adyacentes. En el barrio 9 de Julio; Jesús Nazareno. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Tomás Godoy Cruz, entre Palestina y Sánchez, y zonas aledañas; Corralitos. De 8.45 a 11.00 h.
- Entre calles Saavedra, Colón, Yrigoyen, Allayme, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En la Ruta Provincial N°99. En barrios Frank Romero Day, Cerro La Capilla, Corredor del Oeste, Comerfin, loteo La Yaya y adyacencias; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Nacional N°7, entre calles N°31 y Ejército de Los Andes, y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En la intersección de calles Cipolletti y Bella Vista y zonas aledañas. De 14.30 a 15.30 h.
- En calle Pueyrredón, entre San Martín y Viamonte. Entre calles Luis Danti, Moyano, Álzaga y Pueyrredón. Entre calles Álzaga, Los Fresnos, Federico Martínez y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°82, en las inmediaciones de calle Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles French y Mallea y áreas adyacentes. En el barrio Portal de Luzuriaga; Luzuriaga. De 11.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Juan Manuel de la Reta, hacia el este de Dorrego. En calle Las Violetas, entre De La Reta y Eugenio Montenegro. En callejón Merlo, hacia el norte de Las Violetas. En calle Varón. En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Andrés Soria, y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles Luis Danti, Lugones y Gerónimo Ortega. En loteo Danti. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Gloria. En el barrio Presidente. De 8.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En barrios Ciudad Centro, José Hernández, Ceferino Namuncurá y Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Primavera y Ruta N°177; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Costa Canal Babacci y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.