Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 9 de diciembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 09/12
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Perú, Hudson y Cipolletti. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.
- En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Remanso; Anchoris. De 9.00 a 12.00 h.
Maipú
- En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.
- En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.
Tupungato
- Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre la Ruta N°179 (Ponontrehua) y calles Perú, Bolivia y Nicaragua; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.