Edemsa anunció cortes de luz en cuatro departamentos de Mendoza para este viernes
Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 12 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia a lo largo de la jornada. Se trata de Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 12/12
Lavalle
- En calle La Merced, hacia el norte de Pastalitos; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Remedios de Escalada de San Martín, entre San Martín y Alvear; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calles Clodomiro Silva y Los Sauces, y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles Independencia, Lavalle, Espinoza y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 9.00 a 13.00 h.