Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz durante el fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, no habrá afectación durante el sábado pero sí el domingo. Son cuatro los departamentos de Mendoza afectados.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz durante este fin de semana. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, no habrá tareas preventivas este sábado, pero sí el domingo 7 de diciembre. Ese día, el servicio se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Maipú y San Carlos.
Cortes de luz programados para el domingo 7/12
Ciudad
- En la intersección de calle San Martín con Lavalle y Gutiérrez y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Allayme, entre Pedro Molina y Mathus Hoyos. Entre calles José Hernández, Mayorga, Capilla de Nieve y Soler. En Barrio Nogales o Mutual Construcción y en loteo San Sebastián; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Ejército Libertador, Sarmiento, San Martín y Godoy Cruz. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En Productiva Andina; El Cepillo. De 8.00 a 11.00 h.