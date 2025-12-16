Estos son los nueve departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 17 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para el miércoles 17/12
Ciudad
- Entre calles Aguardo, Martínez de Rozas, Jorge A. Calle, Benielli y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Claveles Mendocinos. En calle Mauricio Grenón, hacia el este de Severo del Castillo, y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.
Las Heras
- Camino hacia el Cerro Arco y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En la Ruta Nacional N°40 y en Carril Viejo, hacia el norte de calle N°6 (ó del kilómetro N°44), y zonas aledañas; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.
Maipú
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Furlotti, hacia el sur de Gardella, y adyacencias; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Nueva Furno, hacia el oeste de Romero; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle San Pablo, entre La Pampa y Cruce del Río Las Tunas. En Finca Salentein y estancias La Pampa y San Pablo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Vélez Sarsfield, entre Severo Ríos y Ruta Nacional N°143; Pobre Diablo. De 9.15 a 11.15 h.
- En la Ruta Provincial N°175, entre Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Rawson, Urquiza, Espejo e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle El Monte, entre Monzón e Izuel; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.