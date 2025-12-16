Anses define el valor de las asignaciones familiares para 2026: los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció los nuevos importes que percibirán los beneficiarios de las Asignaciones Familiares del SUAF para el primer mes de 2026, luego de aplicarse la actualización de prestaciones que rige en el marco del sistema de movilidad vigente.

El organismo aplicó un incremento del 2,5% en los haberes , que tiene efecto en las asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, como resultado de la variación del índice de precios al consumidor correspondiente a noviembre de 2025.

Según lo informado, el monto correspondiente al primer tramo del SUAF para enero de 2026 se fijó en $61.252 por hijo.

También se definieron los montos para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: las familias con menores con certificado de discapacidad recibirán $199.433,02 por cada uno de ellos.

Además de estos beneficios, Anses confirmó que otros programas vinculados también recibirán ajustes:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá los siguientes montos: el valor general será de $125.529,58 por menor, de los cuales el organismo abona el 80% en cada mes y retiene el 20% restante hasta que se presente la libreta anual obligatoria.

Mientras que la AUH por hijo con discapacidad tendrá un monto aprobado para este grupo que llega a $408.697,46, con el mismo esquema de pago mensual y retención para la acreditación de controles.

Finalmente, la pensión para Madres de 7 Hijos pasará a tener un monto actualizado de $349.303,33 en enero de 2026.

Las jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas también experimentarán aumentos equivalentes, en algunos casos complementados con un bono adicional que el Estado aún no confirmó oficialmente para 2026, pero que se espera mantenga su aplicación en algunos casos