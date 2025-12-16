Anuncian viento Zonda para este miércoles en Mendoza: a qué hora se espera que baje y en qué zonas

Se espera una jornada calurosa en Mendoza, con una máxima que rondaría los 36ºC. Cómo sigue el tiempo en la provincia.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció una jornada calurosa en Mendoza para este miércoles 17 de diciembre, con probabilidades de viento Zonda en el sur. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 36ºC.

El Zonda se anuncia en Malargüe desde las 13 a las 21, con velocidades promedio de 40 Km/h. Podría extenderse también a San Rafael.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de viento de norte a sur, desde las 9 a las 21 principalmente en la franja Este provincial. En el Valle de Uco, se manifestará hacia la tarde. La intensidad será moderada, con velocidades promedio de 35 km/h. Adicionalmente, se espera viento Zonda, desde las 13 a las 21, en el Sur de Malargüe, Malargüe y posiblemente en San Rafael, con velocidades promedio de 40 km/h.

Nubosidad: en el llano, cielo despejado durante la mañana, y se torna seminublado después de las 17 en la zona Sur y hacia la noche en zona Centro y Valle de Uco. No se observan núcleos de convección ni tormentas.

Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El jueves seguirá caluroso, pero con tormentas hacia la noche en el sur provincial. En tanto que el viernes continuará ascendiendo la temperatura –con una máxima que rondará los 37ºC- y tormentas de intensidad "moderada a severa" hacia la noche.