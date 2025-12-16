Se registró un importante corte de agua en pleno centro de Mendoza

Un corte de agua afectó el centro de Mendoza por la rotura de un caño maestro. Aguas Mendocinas trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.

Este martes, Aguas Mendocinas comunicó que un corte de agua afecta a gran parte del centro de Mendoza. La interrupción se debe a la ruptura de un caño maestro y afecta las calles comprendidas entre Mitre y San Martín, y de Colón a Espejo. Según el comunicado oficial, el personal de la empresa se encuentra trabajando para resolver el inconveniente lo más rápido posible.

Ante la falta de agua, Aguas Mendocinas recomienda a los residentes de la zona tomar precauciones. Se sugiere tener una reserva mínima de agua embotellada, al menos 2 litros por persona, y almacenarla en recipientes limpios. Además, es importante cuidar el nivel de agua en los tanques domiciliarios para evitar complicaciones.

El comunicado de Aguas Mendocinas 19b27bb986d53 Durante el corte, la empresa pide a los usuarios que utilicen el agua de manera responsable. Se recomienda reducir el caudal de las canillas y evitar el uso de electrodomésticos que demanden grandes cantidades de agua, como los lavarropas y lavavajillas. Además, el riego de jardines está prohibido, así como el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora, una medida que aplica las 24 horas, los 365 días del año.