Atención Luján de Cuyo: mirá los cortes de agua y calles programados para este jueves

El jueves 11 de diciembre hay cortes de agua y calles programados en Luján de Cuyo. Mirá el detalle.

Hay un corte de agua programado para Luján de Cuyo.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo informaron que están programados para el jueves 11 de diciembre cortes de agua y de calles en distintos puntos del departamento. Para ambos casos, la comuna hizo una serie de recomendaciones que tienen que ver con el uso responsable del agua y elegir vías alternativas en la zona de los cortes.

Corte de agua en Luján de Cuyo El municipio informó que el jueves 11 de diciembre habrá un corte programado de agua en Carrodilla desde las 8.30 hasta las 17.

El corte será en la zona del cruce de las calles Manuel A. Sáez y Juan José Paso. El suministro del servicio de agua potable se verá afectado en las zonas aledañas. El corte será por obras de empalme de agua en el sector.

Desde la comuna liderada por Esteban Allasino también informaron que -por trabajos de mantenimiento del arbolado público- se realizará el corte total de la calle Boedo, entre Terrada y Vieytes.

El corte total de la calle Boedo será entre las 8 y las 14.30. Las autoridades sugieren tomar vías alternativas.