Luján de Cuyo presentó el concurso "Creá tu propio juguete", un desafío creativo y sustentable

La propuesta promueve la creatividad y el cuidado del ambiente. Habrá premios especiales y la consigna incluye el uso de materiales seguros y reciclados.

La iniciativa busca reducir descartables y fomentar la producción artesanal de juguetes.

La Municipalidad de Luján de Cuyo el concurso “Creá tu propio juguete”, una propuesta que invita a familias, emprendedores y aficionados a fabricar juguetes artesanales utilizando materiales seguros y, preferentemente, reciclados o reutilizados. La iniciativa estará abierta del 2 al 20 de diciembre y forma parte de las acciones municipales para promover hábitos sustentables en la comunidad.

Como parte del compromiso ambiental, los juguetes deberán presentarse envueltos en papel reciclado o reutilizado, reforzando la reducción de descartables y fomentando prácticas responsables en todas las etapas del concurso.

Quiénes pueden participar y cómo hacerlo El certamen está dirigido a creativos, emprendedores, aficionados y profesionales que deseen diseñar y fabricar su propio juguete. Se podrán utilizar materiales como madera, metal, plástico recuperado u otros insumos seguros.

Para participar, los pasos son simples: Fabricar el juguete artesanal.

Tomar una foto del producto final.

Publicarlo en redes sociales.

Etiquetar a @solimetoficial y @lujandecuyomza. Los trabajos serán evaluados considerando creatividad, espíritu festivo y seguridad en su confección.

Premios del concurso Los participantes competirán por premios especiales otorgados por Solimet: