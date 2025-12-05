Luján de Cuyo presentó el concurso "Creá tu propio juguete", un desafío creativo y sustentable
La propuesta promueve la creatividad y el cuidado del ambiente. Habrá premios especiales y la consigna incluye el uso de materiales seguros y reciclados.
La Municipalidad de Luján de Cuyo el concurso “Creá tu propio juguete”, una propuesta que invita a familias, emprendedores y aficionados a fabricar juguetes artesanales utilizando materiales seguros y, preferentemente, reciclados o reutilizados. La iniciativa estará abierta del 2 al 20 de diciembre y forma parte de las acciones municipales para promover hábitos sustentables en la comunidad.
Como parte del compromiso ambiental, los juguetes deberán presentarse envueltos en papel reciclado o reutilizado, reforzando la reducción de descartables y fomentando prácticas responsables en todas las etapas del concurso.
Te Podría Interesar
Quiénes pueden participar y cómo hacerlo
El certamen está dirigido a creativos, emprendedores, aficionados y profesionales que deseen diseñar y fabricar su propio juguete. Se podrán utilizar materiales como madera, metal, plástico recuperado u otros insumos seguros.
Para participar, los pasos son simples:
- Fabricar el juguete artesanal.
- Tomar una foto del producto final.
- Publicarlo en redes sociales.
- Etiquetar a @solimetoficial y @lujandecuyomza.
Los trabajos serán evaluados considerando creatividad, espíritu festivo y seguridad en su confección.
Premios del concurso
Los participantes competirán por premios especiales otorgados por Solimet:
- Primer premio: soldadora INV220V 160A MOBI1600 Ferrolan
- Segundo premio: fresadora 500W Router
- Tercer premio: reconocimiento firmado por Solimet y la Municipalidad de Luján
La comuna invita a sumarse a esta actividad que involucra a toda la familia y que promueve un Luján más sustentable, impulsando la creatividad desde los más chicos hasta los más grandes.