El "Puerto Madero mendocino" sigue creciendo: proyectan nuevos edificios y servicios

Aunque aquí no hay salida al Río de la Plata, ni Puente de la Mujer, podemos decir que poco a poco Mendoza va consolidando su “Puerto Madero”. Claramente no nos referimos a lo físico, sino a lo conceptual, ya que se trata de la zona aledaña a la Ruta Provincial 82 o Panamericana, el Corredor del Oeste y la avenida San Martín Sur en Luján de Cuyo , en pleno pedemonte, donde comulgan dos conceptos comunes al distrito porteño: el desarrollo empresarial y el lujo o la alta gama.

Iniciado ya hace más de una década, ha logrado concentrar en escasos kilómetros cuadrados edificios de alto nivel donde empresas locales, nacionales e internacionales han decidido radicarse, abandonando paulatinamente el centro mendocino y dando lugar a un polo ejecutivo con proyecciones de crecimiento por apuestas tanto de lo público como de lo privado.

Bajo el modelo urbano de la “ciudad de los 15 minutos” y acompañando el desarrollo hacia el oeste mendocino iniciado hace ya varias décadas, en la zona de La Puntilla, desde hace diez años comenzaron a erigirse proyectos como Chacras Park o Avatar, solo la punta del iceberg de lo que hay por delante para la zona.

Si tomamos una imagen satelital de hace solo una década atrás de la zona de la Ruta Provincial 82, el Corredor del Oeste y la avenida San Martín Sur, la postal es completamente diferente a lo que vemos hoy y lo que será en algunos años. Es que el nuevo polo empresarial de Mendoza seguirá creciendo con nuevos proyectos y servicios para los próximos años.

En lo inmediato, por ejemplo, Chacras Park, emprendimiento de capitales sudafricanos (con pata mendocina en Federico Méndez, ex Puma), proyecta la salida directa a la Ruta Panamericana. A eso se suma el avance del edificio Sequoia, el tercero hasta el momento , que está proyectado para marzo de 2027 pero ya está vendido en 70%.

Esta alta demanda de las oficinas, que pueden llegar a tener un valor de US$ 3.000 por metro cuadrado en algunos casos, entusiasma a los desarrolladores a seguir avanzando en el masterplan. Así, en el corto plazo sumarán también una estación de servicios, que tendrá salida a la ruta, y un edificio dedicado exclusivamente a servicios médicos, algo que por el momento no está permitido en los que ya tiene operativos el proyecto.

Las 16 hectáreas que tiene el predio, que rodea al aeródromo de La Puntilla, permiten planear una ampliación mayor en el mediano plazo con un cuarto edificio de oficinas -el master plan inicial incluye seis-, mayor espacio para la parte comercial/gastronómica y estacionamiento subterráneo.

chacras park (2).jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Muy cerca de allí, otra de las construcciones de referencia es la de Avatar, una de las unidades corporativas en la zona de Palmares de Grupo Presidente. Con marcas internacionales y nacionales de renombre instaladas allí, el más reciente desembarco fue el de PwC. “Vemos en la zona un proceso similar al que en otras ciudades generó polos corporativos de referencia”, destacaron desde el grupo empresario mendocino.

pwc-19

En su caso, están trabajando en un nuevo edificio corporativo en Palmares Valley que tendrá una arquitectura inédita en Mendoza. “Vemos el desarrollo de un corredor que se está profesionalizando, ganando escala y atrayendo inversiones con una calidad que antes no era habitual en la provincia. Y nosotros queremos ser parte activa de ese proceso”, completaron desde Grupo Presidente.

Edificio Avatar Luján de Cuyo 2 Milagros Lostes - MDZ

A la zona también se sumará El Borgo, un complejo de usos mixtos pensado por Armentano Desarrollos Inmobiliarios. Ubicado sobre la ruta Panamericana, tendrá diversas unidades de negocio comerciales, residenciales y turísticas interconectadas entre sí. En concreto, combinará un hotel internacional -bajo el sello de Autograph Collection-, residencias de alta gama, zoco/mercado, centro de salud y gimnasio.

Serán 107 habitaciones y 42 residencias de lujo. La primera parte de la inauguración está prevista para marzo de 2026 e incluirá a El Zoco y La Recova -actualmente en construcción-. Estos espacios comprenden un mercado gastronómico de productos frescos y restaurantes bajo el concepto de fast good food.

Además, durante el primer semestre de 2028, se realizará la apertura del hotel y la inauguración de una plaza comercial de restaurantes de alta categoría, tiendas de servicios varios y un centro de convenciones con capacidad para 160 personas sentadas.

Copia de EB_render 1 07-02-25

Un parque empresarial y el fomento a la inversión

Mientras en la parte privada la lista de desarrollos en carpeta podría seguir extendiéndose, en lo público también apuestan por el crecimiento de la zona. Desde que en marzo de 2024 caducaron los permisos de concesión al Aeroclub La Puntilla en los terrenos de la Municipalidad de Luján de Cuyo, comenzó a acelerarse el Parque Empresarial y Tecnológico (PET) que se instalará en el lugar.

Mientras el espacio aeronáutico se trasladará a las inmediaciones del Parque Industrial y Logístico, ubicado en la Ruta 7, el predio se destinará a la construcción de torres, departamentos y servicios que conformarán una zona de desarrollo de la economía naranja.

aeroclub la puntilla mendoza vista aerea .JPG Las 38 hectáreas que de La Puntilla donde estuvo 52 años el Aeroclub de Mendoza. Walter Moreno/Mdz

Tal como adelantó Rodolfo Benítez, director de Desarrollo Económico lujanino, están trabajando para que a mediados del año que viene pueda salir la licitación pública para que se presenten proyectos. El masterplan que tiene para el nuevo polo prevé más de 2.200 viviendas y 1.000 oficinas. “Proyectamos una smart city: una ciudad sustentable, planificada bajo el concepto de los 15 minutos, donde todo quede cerca”, destacó el funcionario.

“En la última década Luján ha logrado consolidarse como el municipio que más creció en cantidad de habitantes y en proyectos privados de gran escala. Eso no es casual, se sostiene en años de inversión en infraestructura, alumbrado, bacheo, limpieza y una administración clara, transparente y que le da celeridad a los trámites”, remarcó Benítez.

Según su análisis, estos recién son los primeros pasos de un crecimiento a largo plazo, algo que se fundamenta en el interés de las inversiones. Esto es algo que entienden y fomentan desde el municipio con un área específica para “dar mayor celeridad”. Mediante su Programa de Atracción de Inversiones ponen a disposición de los interesados todas las oportunidades que ofrece el departamento.

Además del mencionado PET, otros de los desarrollos son la Plataforma Logística, un hub estratégico emplazado a orillas de la Ruta 7; el Parque Industrial Municipal, que ya cuenta con más de 40 empresas activas y la refinería más grande de Argentina; diferentes espacios de recreación y concesiones, donde se fomenta una vinculación Público-Privada con más de 21 proyectos; y el Parque Aeronáutico, donde se trasladará el Aeroclub La Puntilla con la proyección de convertirse en aeropuerto.